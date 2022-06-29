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Depremzedeler TOKİ konutlarına tepkili

59 dakika önce

İzmir’de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. TOKİ yaklaşık beş bin konutun inşasına devam ediyor ancak depremzedeler, yeni evlerin de hasarlı olduğu gerekçesiyle tepkili.

https://www.dw.com/tr/depremzedeler-toki%CC%87-konutlar%C4%B1na-tepkili/video-62319938

İzmir'de 2020 yılının Ekim ayında 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçti, ancak depremzelere verilen vaatlerin büyük bir kısmı hala karşılanamadı.  


Depremin ardından TOKİ tarafından 5 bin konutun inşasına başlandı. Bin 500 konutun ise yaklaşık yarısı tamamlanabildi.  
3 bin 500 konutun inşası sürerken, tamamlanan konutlarla ilgili şikayetler var. Diğer yandan kentsel dönüşüme girmesi gereken 70 binin üzerinde bina için de hak sahipleri yüksek faizli kredilerden şikayetçi.

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