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HAYTAP gönüllüleri depremzede hayvanlara koruma sağlıyor
HAYTAP gönüllüleri depremzede hayvanlara koruma sağlıyorFotoğraf: Burcu Karakas/DW
FelaketTürkiye

Depremzede hayvanlar koruma altında

Burcu Karakaş
4 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremler hayvanları da çaresiz bıraktı. Hayvan hakları savunucuları, ulaşabildikleri depremzede hayvanları koruma altına alıyor.

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Deprem bölgesinde yaşayan hayvanlar, afetin ardından çaresiz ve savunmasız kaldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hatay Antakya'daki Dostluk Parkı'nda kurduğu sahra çadırında kurtarılabilen hayvanları tedavi ediyor, sahiplerine ulaştırıyor.

Hayvan hakları savunucusu Şenay Tekinbaş, sahra çadırında yaklaşık 700 hayvana destek ve hizmet verdiklerini söylüyor. Çadır kedi ve köpeklerin yanı sıra, farklı türlerden kuşlar da var. Çadırın önünde mamalar dizili. Gönüllüler sayesinde altı ton civarında mama depremzede hayvanlara ulaştırılmış. Çadırın içinde ise tedavi için gerekli ekipmanlar var.

Depremden kurtulan evcil hayvanlar için gönderilen mamalar
Depremden kurtulan evcil hayvanlar için gönderilen mamalarFotoğraf: Burcu Karakas/DW

HAYTAP gönüllüsü Tekinbaş, depremden günler sonra dahi enkazdan sağ çıkarılan hayvanlar olduğunu anlatıyor.

"Gönüllü veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz var. AFAD ve itfaiye ekipleri de kurtardıkları canları buraya getirdi. Bir yandan da gönderilen mamalarla evlerdeki ve sokaklardaki hayvanların doyurulması için insanlara dağıtım yapıyoruz."

Tekinbaş, çadır önünde duran bir köpeği göstererek, "Daha az önce kurtarıldı" diyor. Enkazdan kurtarılan köpeğin yüzünde yaralar var.

Enkazdan kurtarılan köpek, yüzünden yaralanmış
Enkazdan kurtarılan köpek, yüzünden yaralanmışFotoğraf: Burcu Karakas/DW

Sahipsiz hayvanları yuvalandırıyorlar

HAYTAP gelen ihbarlar üzerine de arama yapıyor. Bazı vatandaşlar, evlerinde mahsur kalan hayvanların kurtarılması ve kurtarıldıkları takdirde koruma altına alınması için de HAYTAP'a ulaşıyor. Tekinbaş enkaz altında bir kedi ve yavrularının kurtarıldığını söylüyor.

"Bir enkazdan bir anne ve dört bebeği çıktı. Anne inanılmaz zayıflamış. Altı gün aç susuz kalmış ama bebekler tombik tombik çıktı çünkü anneyi emmişler. Böyle güzel anlar bize umut veriyor."

Enkazdan kurtarılan anne kedi ve yavruları
Enkazdan kurtarılan anne kedi ve yavrularıFotoğraf: Burcu Karakas/DW

HAYTAP gönüllüleri, sahiplerine ulaşamadıkları evcil hayvanları sahiplendirmek üzere farklı illere gönderiyor. Tekinbaş, "Ulaşabildiğimiz hayvanları burada toparlıyoruz. Mesela geçen gün Bursa'ya yolcu götüren otobüs firması kabul etti, 30'a yakın kedimizi oraya yolladık" diyor.

HAYTAP'ın ilgilendiği depremzede hayvanlar arasında kuşlar da var
HAYTAP'ın ilgilendiği depremzede hayvanlar arasında kuşlar da varFotoğraf: Burcu Karakas/DW

Şu ana kadar yaklaşık 150 hayvan Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne nakledildi ve numaralandırıldı. 

Çip sayesinde hayvan sahiplerine ulaşıldı

Geçen sene evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu getirilmişti. Tekinbaş, deprem sürecinde bu zorunluluğun ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Tekinbaş, HAYTAP çadırına gelen hayvanların yaklaşık yüzde 10'unda çip olduğunu, çip okutucu sayesinde isim ve telefon edinebildikleri hemen hemen tüm hayvan sahiplerine ulaşabildiklerini anlatıyor.

"Altını çizerek söyleyeyim: Çipin önemi bu afette öyle bir ortaya çıktı ki, anlatamam. Çip sayesinde ulaştığımız insanlarından bazıları zar zor konuşarak, 'Hastanedeyim, yaralıyım. Kendime bakamıyorum. Lütfen sahiplendirin' dedi. Bir diğeri, ‘Kuzenimin bacağı koptu. Ameliyat oldu, onun başındayım' diye bizim bakmamızı talep etti. Bazısı ise 'Çadırdayım, nasıl bakayım' diyerek yuvalandırmamızı istedi. Bazı hayvanların sahipleri ise maalesef ki vefat etti."

HAYTAP tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada bir liste paylaşılarak, "Evcil hayvanınızın bu listede olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmına numarasıyla birlikte bildirin" denildi. 

Şenay Tekinbaş ve diğer HAYTAP gönüllüleri
Şenay Tekinbaş ve diğer HAYTAP gönüllüleri Fotoğraf: Burcu Karakas/DW

Ulaşılabilen hayvan sahiplerinin onayı üzerine hayvanları sahiplendirmeye ise devam ediyorlar. Tekinbaş, diğer yandan, hayvanlarına bakacak halde olanların ise onları sahra hastanesinden almaya gelmesini bekliyor.

"Şu an içeride üç tane canımız var, sahipleri almaya gelecek. Örneğin, geçenlerde aradığım bir aile Antalya'daydı, 'Uçak, araba ayarlamaya çalışıyoruz. Gelip alacağız, ne olur çocuğumuza sahip çıkın birkaç gün' dedi. Böyle inanılmaz bir sirkülasyon var. Her dokunduğumuz canda çok mutlu oluyoruz."

 

Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Burcu Karakaş Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan İstanbul merkezli gazeteci.
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