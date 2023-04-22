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Fotoğraf: Sercan Kucuksahin/dpa/picture alliance
FelaketTürkiye

Depremlerdeki can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

45 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı. Soylu, hayatını kaybedenlerden 985'inin kimlik tespitinin hâlen yapılamadığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 783'e yükseldiğini açıkladı.

CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Soylu, "Nüfus Vatandaşlık İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan toplam kişi sayısı şu anda 50 bin 783" dedi.

Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 7 bin 302'sinin göçmen olduğunu ifade etti.

985 kişinin kimliği tespit edilemedi

Soylu, depremde ölen 985 kişinin ise hâlen kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti. Ailelerinin yaptığı müracaat sonucu kayıp olarak aranan kişilerin de büyük oranda bu sayının içinde olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Soylu, "Kayıp müraaatı şu anda toplam 297. Bunların 30'u 0-6 yaş, 20'si 7-12 yaş, 36'sı ise 13-17 yaş aralığında olmak üzere toplam 86'sı çocuk" diye ekledi.

Soylu, kimliklendirilemeyen 985 kişi içinde yalnız yaşayanlar ya da hiçbir yakını olmayanlar da bulunduğunu ve bu nedenle DNA alamadıklarını sözlerine ekledi.

Soylu, "Bu 985'in içinde yabancılar da var. Biz örneğin İdlib, Afrin, Cerablus, Azez, Mare'de de kimliklendirme işlerini aileleriyle beraber devam ettirmek istedik. Yani orada da müracaat edenlerin DNA'larını aldık, alıyoruz hâlâ. Burayla beraber karşılaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Deprem sonrası mezarlıklar | Kimlik tespiti nasıl yapılıyor?

Depremde çıkan yangınların da kimlik tespit çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayan Soylu, "Birkaç yerde yangın oldu. Onla ilgili değerlendirmemiz de devam ediyor. O yangınlar da katbekat enkazın altında olduğu için biraz devam etti" dedi.

DW/CÖ,JD

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