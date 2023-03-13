Depremlerde can kaybı 48 bini aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da afetle mücadeledeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Can kaybına ilişkin son durumu aktaran Soylu, "6 Şubat'tan bugüne kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımızın 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Bunların içerisinde vefat eden yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660 ve bunların büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz" dedi.

Soylu, kimliklendirilmesi devam eden vatandaş sayısının ise 1615 olduğunu, bunların bir kısmının ise yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

"1 milyon 376 bin 947 haneye 10'ar bin liralık yardımlar yapıldı"

Soylu, "Özellikle maddi yardım konusunda bugüne kadar 1 milyon 508 bin 108 hanenin "ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak haneleri olan vatandaşlarımız müracaat etti; 1 milyon 376 bin 947 hanesine 10'ar bin lira ilk ödemeler gerçekleştirildi" dedi.

İçişleri Bakanı, 15 bin liralık taşınma yardımına ise 356 bin 602 hanenin başvurduğunu ve bunun da 232 bin 894 hanesine ödemelerin yapıldığını söyledi.

Soylu, "512 bin vatandaşımız kira yardımına başvurdu, değerlendirmeler yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından depremzedelere hane başına 10'ar bin lira yardım yapılacağını duyurmuştu.

Mart başında da evini taşıyacak depremzedelere 15 bin liralık taşınma yardımı yapılmaya başlanmıştı.

DW/BÖ,JD