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Fotoğraf: Thaier Al-Sudani/REUTERS
FelaketTürkiye

Depremlerde can kaybı 44 bini geçti

13 dakika önce

AFAD, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı. 528 bin kişinin tahliye edildiği, 912 bine yakın kişiye psikososyal destek verildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı.

6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 9 bin 136 artçı deprem meydana geldiği; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan toplam 528 bin 146 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Deprem bölgesinde 614 bin 991, deprem bölgesi dışında 296 bin 949 olmak üzere toplam 911 bin 942 kişiye psikososyal destek verildiği bildirildi.

"239 bin 977 personel görev yapıyor"

AFAD, bölgede çeşitli kurumlar, yerli ve uluslararası kuruluşlardan toplam 11 bin 424 arama kurtarma personeli ile 3 bin 455 gönüllü dahil toplam 239 bin 977 personelin görev yaptığını bildirdi. Açıklamada, afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevinin devam ettiği,  bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan hava köprüsünde 116 helikopter ile 78 uçağın, ayrıca 38 geminin görev yaptığı kaydedildi.

"335 bin 382 çadır kuruldu"

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk edilen 335 bin 382 çadırın kurulduğunu, 10 il ve 130 noktada konteyner kent kurulumlarının devam ettiğini bildiren AFAD, "Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292'dir" açıklaması yaptı.

Açıklamada bölgeye toplam 370 mobil mutfak sevk edildiği, afet bölgesinde 72 milyon 665 bin 488 sıcak yemek, 11 milyon 117 bin 619 çorba, 14 milyon 359 bin 253 kumanya ve paketli gıda, 30 milyon 769 bin 431 su, 79 milyon 428 bin 296 ekmek ve 4 milyon 183 bin 160 içecek dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

DW/BK,BÖ

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