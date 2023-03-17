  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance
EkonomiTürkiye

Depremin Türkiye ekonomisine toplam yükü 2 trilyon TL

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisine toplam yükünü 2 trilyon TL olarak hesapladı.

https://p.dw.com/p/4Oqvg

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisine zararının iki trilyon lira olarak hesaplandığını açıkladı. Başkanlık tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi Raporu’nda, hesaplanan zararın 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9’una denk geldiği belirtildi.

Rapora göre, depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünde en önemli bileşeni, yüzde 54,9 oranla 56 milyar 900 milyon dolarlık konut hasarı oluşturdu. İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise 242 milyar 500 milyon TL ile kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım oldu.

Konut hariç özel kesim hasarı ise 222,4 milyar TL olarak hesaplandı. İmalat sanayi, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri ile küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar bu kalem içerisinde sayıldı.

"Milli gelirin yüzde 9'una ulaşabilir"

Raporda, "Ayrıca, sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate alındığında, depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 2 trilyon TL düzeyinde olduğu tahmin edilmekte. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmekte" denildi.

Depremden etkilenen 11 ilin toplam nüfusunun 2022 yılı için 14 milyon 13 bin 196 kişi olarak kaydedildiği açıklanırken, "Deprem bölgesinde 1 milyon 738 bin 35 kişi geçici koruma kapsamında ikamet eden göçmen nüfustur. 2021 yılı verilerine göre 11 ili kapsayan afet bölgesinde 3,8 milyon kişi istihdamda olup bölge istihdamının ülke istihdamı içerisindeki payı yüzde 13,3’tür" denildi. Çalışanların 2,3 milyonunun kayıtlı, 1,5 milyonunun ise kayıt dışı çalışmakta olduğu belirtilerek afet bölgesi genelinde istihdamın kayıt dışılık oranının yüzde 39 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Türkei Hatay Erdbeben Zerstörung
Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Deprem bölgesindeki toplam bina sayısının yaklaşık 2 milyon 600 bin olduğu belirtilirken "Depremden etkilenen 11 ildeki konut sayısı 2022 yılı itibarıyla 5,6 milyon düzeyinde olup, Türkiye genelindeki toplam konut stoku içindeki payı yüzde 14,05 düzeyinde. Depremden etkilenen illerin 2021 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) aldığı pay yüzde 9,8’dir" denildi. 

Sistemsel değişiklik önerileri

Alandan gelen güncellenen verilerle depremin hasar tablosunun zamanla revizyona uğrayabileceği belirtilirken depreme dirençli kent ve alt yapıların öneminin yaşanan afetle bir kez daha ortaya konduğu kaydedildi. Raporda, "Depremlerde yaşanan ağır insani kayıpların yanı sıra zarar gören fiziki sermaye oldukça maliyetlidir. Şehirlerin tekrar faaliyete geçmesi için harcanacak kaynakların yükü de oldukça ağırdır. Bu kapsamda, raporda depreme dirençli yerleşim alanlarının ülke genelinde yaygınlaşması için bir dizi kurumsal ve yasal değişiklik önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Raporda söz konusu tedbirlerin doğru uygulanmasında azami titizliği ön plana alan ve tüm paydaşların iş birliğine dayanan afet risklerine karşı dirençliliğin artırılması için sistemsel değişikliklerin önerildiği de belirtildi.

"DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?"

DHA/SÖ,BK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Depremde en çok can kaybı ve en çok hasar Hatay'da meydana geldi.

6 Şubat depremleri: Yeniden imarın maliyeti ne olacak?

6 Şubat depremleri: Yeniden imarın maliyeti ne olacak?

BM'nin tahminlerine göre Türkiye'de depremle oluşan zarar 100 milyar dolardan fazla. Bu miktar yapılması planlanan donörler konferansı için temel teşkil ediyor. Peki yeniden imar kaça mal olacak?
Felaket14 Mart 2023

Dünya Bankası: Depremin doğrudan maliyeti 34,2 milyar dolar

Dünya Bankası: Depremin doğrudan maliyeti 34,2 milyar dolar

Dünya Bankası, Kahramanmaraş depremlerindeki doğrudan maddi hasarı 34,2 milyar dolar olarak hesapladı. Enkaz kaldırma ve yeniden imar maliyetinin bu miktarın iki katını bulacağı tahmin ediliyor.
Felaket27 Şubat 2023
Hatay

Deprem: Maddi zararın maliyeti nasıl hesaplanıyor?

Deprem: Maddi zararın maliyeti nasıl hesaplanıyor?

Doğal felaketler sonrasında ortaya çıkan maddi zararın maliyetini hesaplarken uzmanlar farklı yöntemler kullanıyor. DW, Türkiye'deki depremin ardından ortaya çıkan maddi zararın nasıl hesaplanacağını inceledi.
Ekonomi25 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Finalndiya ve Türkiye cumhurbaşkanları Niinistö ve Erdoğan

Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

Politika40 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Menzil Cemaati: Tarikat-siyaset-ticaret

Menzil Cemaati: Tarikat-siyaset-ticaret

Politika5 saat önce
Hatay'ın Güzelburç Mahallesi

Milyonlarca ton afet atığı tehlike saçıyor

Milyonlarca ton afet atığı tehlike saçıyor

Doğa ve Çevre11 saat önce
Sel sonrası Şanlıurfa

Sel felaketi: Şanlıurfa bu hale nasıl geldi?

Sel felaketi: Şanlıurfa bu hale nasıl geldi?

Felaket21 saat önce

AKP'de ince seçim hesapları

AKP'de ince seçim hesapları

Politika16 Mart 2023

Tuzla'da işçi eylemi: İnsanca çalışmak istiyoruz

Tuzla'da işçi eylemi: İnsanca çalışmak istiyoruz

Ekonomi16 Mart 2023
Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed El Aiban ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani Çinli üst düzey diplomant Wang Yi'nin arabuluculuğunda bir araya geldi.

Riyad ve Tahran: İstikrar umudunu yeşerten yakınlaşma

Riyad ve Tahran: İstikrar umudunu yeşerten yakınlaşma

Politika16 Mart 2023
Ana sayfaya dön