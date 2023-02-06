Depremde nasıl yardım etmeliyiz?

Türkiye, son 100 yılın kaydedilmiş en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta önce 7,7 ardından da 7,5 şiddetindeki iki deprem 10 ili etkiledi. En büyük yıkımlar ise Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da meydana geldi.

"Beklediğimiz bir faydı ve kırıldı"

Kızılay, AFAD gibi resmi kurumlar ile çok sayıda arama kurtarma derneği ile yardım dernekleri de bölgeye yardım için seferberlik başlattı ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Elimiz yüreğimizde beklediği bir fay hattı idi ve kırıldı. Tüm devlet kurumları seferberlik seviyesinde, AFAD 4. seviye afet ilan etti. Bütün yerel şubelerimiz ve komşu şubelerimiz arama kurtarmaya destek olmak üzere sahadalar. Aşevlerimiz açık, mobil tırlar sahaya intikal ediyor. Çadırlar bölgeye gidiyor" dedi.

Kınık vatandaşları kan vermeye de çağırdı. Kızılay, bölgeye yardımların gittiğini acil yardım araçları için yollarda yoğunluk oluşturulmamasını da istedi.

AFAD'dan uyarılar

AFAD da, "hasarlı yapılara girilmemesi", "telefon görüşmelerinin kısa tutulması" ve "haberleşmelerin kısa mesaj yani SMS ve internet tabanlı mesajlaşma ile yapılması" çağrısında bulundu. AFAD, sosyal medyadan paylaşılan asılsız bilgilere karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda da uyardı.

Deprem | Enkaz altındakiler kurtarılmayı bekliyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Aydınlatma önemli ihtiyaç"

AKUT, ORDOS gibi çok sayıda arama-kurtarma derneği de bölgeye giderek çalışmalara başladı.

Orta Doğu Arama Kurtarma ve Dağcılık ile Doğa Sporları Derneği de deprem bölgesine giden ekipler arasında yer aldı. ORDOS'tan Serhan Poçan, DW Türkçe'ye deprem anında bölge dışında veya bölgeden hangi yardımların nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi verdi.

Poçan, "Her gün her saat ihtiyaç listesi değişir. Ancak temel ihtiyaçlar var ilk 24 saat ve 36 saat çok önemli hala enkaz altında canlar var. Can bulmak için lojistik destek sağlayacak, canlar çıkarıldıktan sonra hayatta tutacak ekipler ilk etapta önemlidir" dedi.

Poçan, bu noktada ilk etapta gece de çalışabilmek için temel ihtiyaçları da "Led aydınlatma", "Batarya ve piller", "her türlü enerji cihazı", "iletişimin kesilmemesi için mobil araçlar"ın en temel ve acil ihtiyaçlar olduğuna vurgu yaptı.

"Çalışmaları aksatmamalı"

Bölgeye gidecek kişiler veya bölgede çalışmalara katılacak kişilere de çağrı yapan Serhan Poçan, "Şu an ilk etapta en önemli ihtiyaç kol gücü. Bu büyüklükte bir afeti tam anlamıyla organize etmek çok zor o nedenle bölgede kim varsa ve gidebiliyorsa ihtiyaç var" diye konuştu.

Serhan Poçan, kurtarma çalışmalarına katılacaklara çağrı yaparken belli şartlar olduğuna da vurgu yaptı:

"İyi giyim kuşam sağlamalı, suyu yanında olmalı. Eldivenleri botları kışa hazır olmalı. Eldiveni olmayan kimse işe yaramaz. Kafa lambası, pilleri, bataryaları yanında olmalı. Afet yerine gidip bir de pilim bitti derse başkalarını da gereksiz yere işinden edecektir. Kurtarma ekiplerine engel olunmadan yönlendirmeler dinlenerek çalışmalara katılım olmalı, çalışmaları aksatmamalı. Bunları sağlayanlar gidip yardım edebilir. Şu an öncelikli olan enkazın kalkmasıdır. Bir taş bile kaldırmak önemli."

AKUT'tan ihtiyaç listesi

AKUT yaptığı çağrıda, ilk etapta, "Çadır içi soba", "Uyku tulumu", "Uzay battaniye", "Cep ısıtıcısı", "Sentetik içlik", "eldiven", "polar battaniye", "kışlık bot" ihtiyacına dikkati çekti. Bu ihtiyaçların AKUT Vakfına ulaştırılabileceği çağrısı yapıldı.

Söz konusu malzemeler arama kurtarma derneklerine de Kızılay veya AFAD'a da ulaştırılabilir.