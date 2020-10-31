Depremde can kaybı yükseliyor

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydan gelen depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 947 artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. AFAD’ın açıklamasında, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 62 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722’si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İzmir’de depremde yıkılan 8 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binaları hasar gören depremzedeler ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar dün geceyi de dışarda geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti.

Dün de İzmir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söylemişti.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 750'den fazla araç katılıyor.

AFAD, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların da aralıksız devam ettiğini duyurdu. Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu'nun depremzedelere tahsis edildiği, ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadırların kurulduğu belirtildi.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildiği duyuruldu.

DW,DHA,ANKA/ MK,BÖ

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