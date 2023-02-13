Deprem felaketinde sekizinci gün

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 605’e yükselirken bazı kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir hafta geride kaldı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi. Depremlerin sekizinci günündeki gelişmeler şöyle:

TTB’den uzaktan eğitim kararına tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat depreminin ardından afetzedelerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelerde uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi. TTB, "Tıp eğitimi başta olma üzere sağlık bilimleri eğitiminin uzaktan yapılması onarılmaz hatalara, eksikliklere ve gelecekte nitelikli bir sağlık hizmeti sunumuna da engel olacaktır. Türk Tabipleri Birliği olarak YÖK’ün bu karardan bir an önce dönmesini ve yüz yüze eğitimden vazgeçilmemesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

175 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 il ve Suriye'de büyük can kayıplarına ve yıkıma neden olurken sekizinci günde bir kurtarma haberi daha geldi. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da Naide Umar adlı kadın, 175 saat sonra bulunduğu enkazdan arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. TRT’nin haberine göre kadına olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Deprem paylaşımlarıyla ilgili 56 kişi gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 56 kişinin gözaltına alındığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı" ifadesine yer verdi.

TBB ve TMMOB Deprem Koordinasyon Kurulu kurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Deprem Koordinasyon Kurulu oluşturdu. İki kurumun yaptığı ortak açıklamada, "İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra önemli suç duyurularının yapılması ve ilgili bakanlıklarla birlikte hasarlı veya yıkılmış binalardan örnek alınması şeklinde çalışmalar başlamıştır" denildi.

Avrupa ülkelerinden 528 yardım aracı, Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı

Avrupa ülkelerinden kara yoluyla gönderilen yardım malzemeleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapıyor. Türkiye kökenlilerin yoğunlukta yaşadığı Almanya başta olmak üzere Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek ve birçok Avrupa ülkesinden yola çıkan TIR'lar, giysiden yiyeceğe birçok yardım malzemesini Türkiye'ye getiriyor. Gümrük yetkilileri, bugüne kadar Edirne'deki sınır kapılarından 286'sı TIR olmak üzere toplam 528 yardım aracının ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 10 bin 194 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde Kahramanmaraş'ta 10 bin 194 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama ve kurtarma çalışmalarının Kahramanmaraş'ta 308 enkazda sürdüğünü belirten bakan Soylu, "Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın ve Göksun ilçelerinde arama kurtarma çalışmaları bitti. Nurhak ilçesinde 299 binadan sadece birinde arama kurtarma devam ediyor. Elbistan'da 318 enkazdan sadece 9 enkaz kaldı ve burada arama kurtarma çalışmaları da yarın sona erecek. 2 merkez ilçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"diye konuştu.

Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmalarının 308 enkazda sürdüğünü söyledi Fotoğraf: Ismail Coskun/IHAAP/AP/picture alliance

AFAD'a yönelik eleştirilere değinen Bakan Soylu, AFAD'ın toplam personel sayısının 7 bin 300 olduğunu ancak tüm kurumları koordine ederek 25 çalışma grubu oluşturduğunu söyledi. Soylu AFAD'ın koordinasyonunda 300 bin civarında kişinin seferberlik halinde olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'a bugüne kadar bin 113 yardım TIR'ı geldiğini söyleyen Soylu, "Buradan çağrı yapıyorum, elinizde ne kadar varsa malzeme gönderin. Çünkü milyonlarca insan var ve herkesin aşa ihtiyacı var. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız" dedi.

Deprem bölgelerinde güvenlik sorunu

Deprem bölgelerinde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını söyleyen Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Güvenlik açısından da yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır. Güvenlikte şu anda bölgede takviye 80 bin personele ek olarak 5 bin bekçi daha çektik. Bu bekçiler sürekli dolaşacaklar 10 ilde ve güvenliği devam ettirecekler. 31 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar Türkiye'de mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta toplam sayı 744. Depremden bugüne kadar aynı gün periyodunda meydana gelen olay sayısı ise 510. Yüzde 30-35 azalma var ve burada yağma görmedik."

Oktay: Delillerin toplanması kritik, bununla ilgili tüm tedbirler alınmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi. Hasar tespiti ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Oktay, toplam 230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendiğinu kaydetti. Oktay, “Hasarsız olan binalarda, ev sahibi vatandaşlarımızın yerleşebilmeleriyle ilgiliy 108 bin bina, 550 bin dairenin hasarsız olduğu tespit edildi. 58 bin bina, 438 bin bağımsız birimde de az hasar tespit edilmiştir. Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanması son derece kritik. Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır" diye konuştu.

Adıyaman'da depremden 166 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı Fotoğraf: Ozkan Bilgin/AA/picture alliance

Adıyaman'da depremden 166 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışma sonucunda enkaz altından çıkarılan Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Pegasus Havayolları Hatay uçuşlarını başlattı

Pegasus Havayolları, Hatay Havalimanı'nın onarılmasının ardından seferlerin yeniden başladığını duyurdu. Havayollarından yapılan açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Güncel tahliye seferlerimizin duyurularını sosyal medya ve web sitemizde bulabilirsiniz. Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapmanız gerekmektedir" denildi.

Hatay Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleştirildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde hasar gören ve pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, yapılan çalışmaların ardından uçuşa hazır hale getirildi. Havalimanına ilk olarak İGA İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. THY uçağının dönerken bölgeden tahliye edilen afetzedeleri İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

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