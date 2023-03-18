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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede AFAD tarafından kurulan bir çadırkent - (10.02.2023)
Fotoğraf: Kamran Jebreili/AP Photo/picture alliance
SağlıkTürkiye

Deprem bölgesinde sağlık sorunları

54 dakika önce

Medecins du Monde, deprem bölgesinde görülen en yaygın hastalıkların uyuz ve solunum yolu rahatsızlıkları olduğunu bildirdi. Örgüte göre, insanların dar alanlarda kalabalıklar halinde yaşaması tedaviyi güçlendiriyor.

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Yaklaşık beş hafta önce meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği bölgelerde solunum yolu hastalıkları ile uyuz hastalığının en önemli sağlık sorunları olduğu bildirildi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Medecins du Monde (Dünya Doktorları Derneği) örgütünün yönetim kurulu üyesi Günter Fröschl, depremzedelerin çok dar alanlarda bir arada yaşamak zorunda olduğu için uyuz hastalığı ile mücadelenin zor olduğunu ifade etti. Aşırı bir kaşıntıya neden olan bu hastalığın yüksek derecede bulaşıcı olduğunu dile getiren Fröschl, "Tedavi ancak tüm çadırkent, kapsayacak şekilde yapıldığı zaman işe yarayabilir" dedi. Bu tarz tedavilerin kitlesel bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade eden Günter Fröschl, bunun ise merkezlere uzak köylerde uygulanmasının zor olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Münih kentinden gelerek, ekibi ile birlikte şu anda Hatay'da bulunan Fröschl, çalışmalarını ağırlıklı olarak Suriye sınırına yakın bölgelerdeki köylerde sürdürdüklerini bildirdi. Özellikle Suriyeli sığınmacılarla yoksul Türklerin, depremlerden sonra buralara kaçtığını dile getiren Fröschl, söz konusu köylerin nüfusunun kat be kat arttığını ve bu köylerdeki çadır ve konteynerlerde çok sayıda insanın bir arada yaşadığını aktardı.

Havanın da genel olarak soğuk ve nemli olduğunu belirten Alman hekim, "Tedavi ettiğimiz insanların üçte biri, ateş, boğaz ağrısı ve hatta akciğer iltihabı gibi solunum yolu rahatsızlığı yaşıyor" dedi. Ekibinde, deprem bölgesinde yaşayan sağlık elemanlarının da bulunduğunu belirten Günter Fröschl, bu kişilerin kendileri deprem mağduru olmalarına rağmen, başkaları için angaje olmalarından etkilendiğini ifade etti.

dpa / ET,JD

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