Deprem bölgesinde okulların açılma tarihi belli oldu

Bakan Özer deprem bölgesindeki illeri üç kategoriye ayırdıklarını söyledi. Okullar birinci kategorideki illerde 1 Mart'ta, ikinci kategorideki illerde 13 Mart'ta ve üçüncü kategorideki illerde 27 Mart'ta açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki illerde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına dair açıklamalarda bulundu.

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacağız" diyen Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimize okullara sokmayacağız" ifadelerine vurgu yaptı. Özer, eğitime başlanacak illerde de sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını sözlerine ekledi.

Deprem bölgesindeki 10 ildeki durumu valiler ve milli eğitim müdürleri ile kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Özer, bu 10 ili üç kategoriye ayırdıklarını söyledi.

Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'in yer aldığını kaydeden Bakan Özer, "Bu illerde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz" dedi.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'nin bulunduğunu söyleyen Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer üçüncü kategoride yer alan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Okullar birinci kategorideki illerde 1 Mart'ta, ikinci kategorideki illerde 13 Mart'ta ve üçüncü kategorideki illerde 27 Mart'ta açılacak. Fotoğraf: Eloisa Lopez/REUTERS

Kırtasiye malzemelerini Bakanlık karşılayacak

1 Mart tarihi ile LGS sınavına girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile YKS'ye girecek 12'inci sınıf öğrencileri için destekleme kursları açacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 10 ildeki tüm öğrenciler ders kitaplarını yeniden bastıklarını belirten Bakan Özer, bu kitapları ve yardımcı kaynakları 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilere ulaştıracaklarını açıkladı. Özer, depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

Özer, ikinci ve üçüncü kategorideki iller için çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacaklarını da söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler bugün yeniden ders başı yaptı.

DW/JD, BÖ