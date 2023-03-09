Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı 213

11 ili etkileyen depremin ardından Türkiye'nin üzerinde en fazla konuştuğu başlıklardan biri ise "Refakatsiz çocuklar" başlığı oldu. Meclis'te toplanan "Çocuk İstismarı'nın Araştırılması Komisyonu"nda son veriler ele alınırken 213 çocuğun kimliğinin belirsiz olduğu, 55 çocuk hakkında da kayıp ihbarı olduğu ortaya çıktı.

TBMM'de toplanan komisyona bakanlık yetkilileri gelerek deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarından bürokratlar milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"213 çocuğun kimliği belirsiz"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, deprem sonrasında bölgede bulunan ve kendini ifade edemeyen çocuklarla ilgili yapılan kimlik tespiti çalışmalarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altındaki 51 çocuk, Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi gören 162 kimliği belirlenemeyen çocuk olduğunu toplam rakamın ise 213 olduğunu açıkladı.

Holoğlu, bu çocuklardan 137'sinin 0-1 yaş arasında olduğunu ve bu çocukların DNA örneklerinin alınmasına devam edildiğini kaydetti.

Sayılar neden farklı?

CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Candan Yüceer, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Aile Bakanlığının resmi internet sitesinde "kimliği belirlenemeyen çocuk" verisinin 79 olduğuna dikkat çekerken farkın nereden kaynaklandığını sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Kürşat Ergüt, "Bakanlığımız kuruluşlarında bulunan 51 çocuk var, diğerleri de hastanede bizim takibimizde olan çocuklar var yani bu 79 rakamı aslında bahsedilen 213'ün içindedir. Aranan ya da kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı 213" bilgisini paylaştı. Muhalafetin internet sitesinde neden 79 rakamı olduğuna dair soru üzerine Ergüt, aradaki farkın sağlık bakanlığında tedavi gören çocuklar ile Aile Bakanlığı bünyesinde olan çocuklar ayrımından kaynaklandığını savundu.

Muhalefet vekilleri bakanlığın internet sitesindeki 79 verisinin kaldırılması ve rakamın 213 olarak güncellenmesini istedi.

Ergüt, "79'u kaldırmayı çok isteriz ama biz bu veriyi devamlı takip ediyoruz" dedi.

"55 kayıp ihbarı var"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu deprem bölgesinde 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunduğunu da açıklarken, "140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediyor yani müracaatlar bunlar" dedi.

Enkazdan çıkarılan çocuklara ne işlem yapıldı?

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, depremde enkazdan çıkarılan çocuklara dair nasıl işlem yapıldığını dair komisyona bilgi verdi. Holoğlu, "Enkazdan çıkarılan bütün çocuklar ve diğer yaralılarla ilgili yapılan işlem; kendileri hemen UMKE ekibine, sağlık ekibine teslim ediliyor. Sağlık ekibi onları götürdüğü yerde alınabiliyorsa o anda kimlik bilgilerini alıyor, yoksa fotoğrafı çekiliyor kendinde değilse ve giden aracın plakası dahi oradaki görevli tarafından tutanakla alınarak teslim edilmiş oluyor" dedi.

Kimliksiz çocuklar nasıl tespit edilecek?

Holoğlu, deprem bölgesinde ailelerinden ayrı olarak kurtarılan veya bulunan çocukların mutlak kayıt altına alınarak teslim edildiğini söyledi ve "Teslimin öncelikle sağlık görevlilerine yapılmasının sağlanması, sağlık görevlilerine teslimin mümkün olmaması durumunda çocuğun bulunduğu veya kurtarıldığı bina numarasının veya yerinin kaydedilmesi, teslim edilen şahısların kimlik bilgileri ve fotoğraflı tespitlerin sağlanması ve teslim edilen şahıslara ait araç bilgilerinin kaydedilmesi; olay yerinde video, resim vasıtasıyla adres bilgilerinin kayıt altına alınarak teslim edilen sağlık kuruluşunun bilgilerinin eksiksiz kaydının yapılması sağlanıyor" dedi.

Holoğlu, deprem sonrasında enkaz altında hayatını kaybederek defnedilen kimliği belirsiz çocukların da fotoğraf ve DNA örneklerinin alındığı bilgisini paylaştı.

Çadır okullar artacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, deprem bölgesinde 3 milyon 600 bin civarında bir öğrenci kitlesi olduğunu, bunlardan 217 bininin nakil olduğunu bölgede 3 milyon 400 bin çocuğun ise deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Şensoy, "Deprem bölgesinde 'Okulum açılacak' diye bekleyen bir kesim var. Çadıra bir gün 5 bir gün 6 öğrenci geliyor. Çadırlarımızı açtıkça öğrenci sayımızın arttığını gördük. Şu anda 1.649 çadırda eğitim öğretime devam ediyoruz. Öğrenci deprem bölgesinde kaldıysa ona 50 ya da 60 metrekare bir çadır açacağız, burada bu çocuklar eğitim öğretimlerine devam edecekler" dedi.