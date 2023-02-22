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Hatay
HatayFotoğraf: Umit Bektas/REUTERS
FelaketTürkiye

Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

4 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı. Ayrıca iş yerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgeleyen işverenler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen 11 ilde, çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirler alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, iş yerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Kararnameyle OHAL bölgesinde, İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'iş yerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan destek

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve bu kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

Belirlenen hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında, çalışma ve iş kurulu il müdürlüklerince para cezası uygulanacak.

Deprem bölgesindeki iş yerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavta ilişkin süreler de OHAL süresi boyunca uzatıldı.

ANKA/JD, BÖ

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