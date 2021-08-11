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Deoksiribo Nükleik asit (DNA)

DNA (Deoksiribo Nükleik asit), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan nükleik asit.

DW Türkçe'nin DNA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

mRNA aşıları DNA'mızı neden etkilemez? 11.08.2021

2020 başından bu yana dünyayı etkileyen salgına karşı geliştirilen aşılar nedeniyle ortada çok bilgi kirliliği var. Özellikle bu aşılarla hayatımıza dahil olan yeni mRNA teknolojisi hakkında insanlar neye inanacaklarını bilemiyor. DW'den bir ekip, mRNA aşıları hakkında ortaya atılan iddiaları araştırdı, gerçekleri ortaya çıkardı. "Bu aşılar DNA'mızı neden değiştirmez?" sorusunun yanıtı videomuzda.
Image #: 31729356 Henry McCollum, who is on death row at Central Prison in Raleigh, N.C., has spent more than three decades in prison for the rape and murder of an 11-year-old girl three decades in prison. MCollum and his brother, Leon Brown, are set to be freed after investigators linked DNA at the crime scene to a Robeson County man serving life for a similar rape murder. (Travis Long/Raleigh News & Observer/MCT) Raleigh News & Observer/ MCT /LANDOV

Suçsuz yere 31 yıl hapis yatan iki siyaha 84 milyon dolar tazminat 18.05.2021

ABD’de işlemedikleri bir cinayetten 31 yıl hapis yatan iki zihinsel engelli siyaha 84 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
Symbolbild Coronavirus Impfstoff für die Welt - Bildmontage unter Verwendung einer Grafik des CDC released unter public domain | Verwendung weltweit

Covid-19: Dört aşı efsanesinin doğruluk kontrolü 15.05.2021

mRNA aşıları DNA'yı bozuyor mu? Aşı kısırlığa mı neden oluyor? Aşı aceleye mi getirildi? Hastalığı geçirmek daha mı fazla koruyor? DW teyit ekibi, Covid-19 aşıları ile ilgili iddiaların doğru olup olmadığını araştırdı.
ARCHIV - 10.08.2020, Türkei, Antalya: Das türkische Forschungsschiff «Oruc Reis» (M) fährt in Begleitung türkischer Kriegsschiffe über das Mittelmeer (bestmögliche Qualität). Die Spannungen im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer dauern an. Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Freitag (14.08.2020) in einer außerplanmäßigen Videokonferenz auch über mögliche Reaktionen im Erdgaskonflikt mit der Türkei. Foto: -/IHA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

DNA: Akdeniz patlamanın eşiğinde 07.09.2020

Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında tırmanan Doğu Akdeniz'deki doğal gaz gerginliği Avrupa basınında geniş yer buluyor.

November 27, 2018 - Hong Kong, Hong Kong - Chinese geneticist He Jiankui of the Southern University of Science and Technology in Shenzhen, China seen speaking during the Second International Summit on Human Genome Editing at the University of Hong Kong.. Earlier, the Chinese geneticist claims to have altered the genes of the embryo of a pair of twin girls before birth, prompting outcry from scientists of the field. Hong Kong Hong Kong PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20181127zaas197130 Copyright: xS.C.xLeungx

Bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanına hapis cezası 30.12.2019

Çinli bilim insanı He Jiankui, iki bebeğin embriyo halindeyken genleriyle oynadığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
In this photo provided by the White House, President Donald Trump is joined by from left, national security adviser Robert O'Brien, Vice President Mike Pence, Defense Secretary mark Esper, Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley and Brig. Gen. Marcus Evans, Deputy Director for Special Operations on the Joint Staff, Saturday, Oct. 26, 2019, in the Situation Room of the White House in Washington. monitoring developments as U.S. Special Operations forces raid that took out Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi. (Shealah Craighead/The White House via AP)

Bağdadi'nin kimliği nasıl tespit edildi? 28.10.2019

Trump'ın, öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin kimliğinin hızlı bir şekilde tespit edildiğini açıklaması DNA testiyle ilgili soruları da gündeme getirdi.

Almanya’nın ağaç dedektifleri 18.07.2019

Maun’un gerçekten maun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Masanızdaki ahşabın yasal olarak kesilip kesilmediğini gerçekten öğrenebiliyor musunuz? Almanya’nın ahşap dedektifleri DNA analizi yardımıyla bu işin izini sürüyor. Bu yöntem, güvenli olmayan yollarla ve yasadışı kereste ticaretine karşı mücadelede önemli ve yeni bir araç olarak görülüyor.
dpatopbilder - HANDOUT - 13.06.2019, Grönland, Qaanaaq: Das Bild des Kopenhagener Klimaforschers Steffen M. Olsen vom Dänischen Meteorologischen Institut zeigt, wie acht Hunde einen Schlitten an einem außergewöhnlich warmen Tag über das Meereseis ziehen. Statt des Eises ist jedoch nur noch knöchelhohes Schmelzwasser zu sehen, wodurch es erscheint, als würden die Vierbeiner beinahe über dem Wasser laufen. (zu dpa Foto von Schlittenhunden auf dem Grönlandeis geht um die Welt) Foto: Steffen M. Olsen/Danmarks Meteorologiske Institut/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim değişikliği arkeolojik mirası da tehdit ediyor 11.07.2019

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği donmuş durumdaki arkeolojik kalıntıları da olumsuz etkiliyor.

ARCHIV - 25.06.2012, Hessen, Kassel: Walter Lübcke (CDU), Regierungspräsident von Kassel, verkündet die Entscheidung zum Bau einer Abwasserleitung zur Werra. Walter Lübcke ist im Alter von 65 Jahren in der Nacht zu Sonntag unerwartet gestorben. Foto: Uwe Zucchi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman siyasetçi Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı 16.06.2019

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğünden şüphelenilen zanlı yakalandı. Savcılık zanlıya DNA incelemeleri sonucunda ulaşıldığını açıkladı.

Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 26.11.2018

Çin'de dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin dünyaya geldiği iddia edildi. İddia henüz doğrulanmazken, bilim insanları bu yöntemin yaratacağı ahlaki ikilemlere karşı uyardı.

ABD'de göçmen çocuklara DNA testi uygulaması 06.07.2018

ABD'de ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra ailelerinden ayırılan göçmen çocuklara DNA testi yapılıyor. Çocukları yeniden ailelerine teslim etmek için yapıldığı öne sürülen gen testini mülteci yardım kuruluşu RAICES kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak görüyor. 5 yaş altı çocuklar gelecek hafta, diğer çocuklar ise 26 Temmuz'a kadar ailelerine teslim edilecek.
Nessie durchquert Lochness |

Bilim insanları Loch Ness canavarının DNA'sını arıyor 17.06.2018

Yeni Zelanda'dan bir ekip, İskoçya'nın Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen gizemli canavarın peşine düştü. Gölden alınan su örneklerinde DNA incelemesi yapılacak.

Loch Ness canavarına DNA testi yapılacak 24.05.2018

Loch Ness canavarı ya da halk arasında bilinen adıyla "Nessie", yüzyıllardır İskoçya folklorünün bir parçası. Ancak ilerleyen genetik araştırmaları ile efsanelere inanmak güçleşiyor. Acaba Nessie'nin akıbeti ne olacak?

İngilizlerin atalarının siyah tenli olduğu ortaya çıktı 07.02.2018

Bilim insanlarını şaşırtan sonuç: 10 bin yıl önce yaşayan ve ilk Britanyalılar olarak tanımlanan insanların açık ten yerine siyah tenli ve koyu renk saçlı olduğu ortaya çıktı.

DNA ile dünyanın en küçük Mona Lisa portresi 13.12.2017

ABD'li bilim insanları, DNA origamisi sayesinde ressam Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa’nın tüm zamanların en küçük kopyasını yarattı.

FREDERIC CHOPIN Polish musician composing his Nocturne opus 9 number 2 Date: 1810 - 1849 (Mary Evans Picture Library) | Nur für redaktionelle Verwendung., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture-alliance/Mary Evans Picture Library

Chopin’in ölüm nedeni "konyak içindeki" kalbinde gizli 26.11.2017

Polonyalı ünlü besteci Chopin 168 yıl önce öldü. Bedeni Paris’te gömülü, kalbi Varşova’da cam bir kavanozun içerisinde. Bilim insanları Chopin’in ölüm nedeni üzerindeki sır perdesini araladıklarını düşünüyor.

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