Deoksiribo Nükleik asit (DNA)

DNA (Deoksiribo Nükleik asit), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan nükleik asit.

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