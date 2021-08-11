Deoksiribo Nükleik asit (DNA)

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DNA (Deoksiribo Nükleik asit), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan nükleik asit.
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2020 başından bu yana dünyayı etkileyen salgına karşı geliştirilen aşılar nedeniyle ortada çok bilgi kirliliği var. Özellikle bu aşılarla hayatımıza dahil olan yeni mRNA teknolojisi hakkında insanlar neye inanacaklarını bilemiyor. DW'den bir ekip, mRNA aşıları hakkında ortaya atılan iddiaları araştırdı, gerçekleri ortaya çıkardı. "Bu aşılar DNA'mızı neden değiştirmez?" sorusunun yanıtı videomuzda.
Maun’un gerçekten maun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Masanızdaki ahşabın yasal olarak kesilip kesilmediğini gerçekten öğrenebiliyor musunuz? Almanya’nın ahşap dedektifleri DNA analizi yardımıyla bu işin izini sürüyor. Bu yöntem, güvenli olmayan yollarla ve yasadışı kereste ticaretine karşı mücadelede önemli ve yeni bir araç olarak görülüyor.
ABD'de ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra ailelerinden ayırılan göçmen çocuklara DNA testi yapılıyor. Çocukları yeniden ailelerine teslim etmek için yapıldığı öne sürülen gen testini mülteci yardım kuruluşu RAICES kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak görüyor. 5 yaş altı çocuklar gelecek hafta, diğer çocuklar ise 26 Temmuz'a kadar ailelerine teslim edilecek.