 Denizli′de 976 bina hasarlı | TÜRKİYE | DW | 09.08.2019

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TÜRKİYE

Denizli'de 976 bina hasarlı

Denizli'de meydana gelen depremde 108'i ağır olmak üzere toplam 976 binanın hasarlı olduğu açıklandı. Yeni konutların beş-altı ay içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Depremde hasar gören evler yeniden inşa edilecek

Depremde hasar gören evler yeniden inşa edilecek

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulunan Kurum, sarsıntıda zarar gören 976 binadan 108'inin ağır hasarlı, 868'inin ise hafif hasarlı olduğunu dile getirdi.

Tespitlerin tamamlanmasından sonra hak sahipliği sürecini başlatacaklarını belirten Kurum, beş-altı ay içerisinde yeni konutların teslimatını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdbeben in der Türkei

Yaralıların tamamı taburcu edildi

Bakan Kurum, depremde yaralananların tedavisinin tamamlandığını açıklayarak, "Yaralı vatandaşımız kalmadı. 81 yaralı vatandaşımızın tamamının işlemleri yapıldı. Taburcu edildi" dedi. Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de depremler sıklıkla meydana geliyor. 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde 17 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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İstanbul’da deprem toplanma alanları "depreme hazır değil"

DHA/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 5 vatandaşın yaralandığı belirtiliyor. (08.08.2019)  

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İstanbul’da deprem toplanma alanları "depreme hazır değil"  

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