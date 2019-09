Deniz Yücel'in tazminat talebi reddedildi

Die Welt gazetesinin İstanbul muhabiri olarak görev yaptığı 2017 yılının Şubat ayında gözaltına alınarak tutuklanan ve bir yıl cezaevinde kalan gazeteci Deniz Yücel’in açtığı tazminat davası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Duruşmaya Deniz Yücel bizzat katılmazken, avukatı Veysel Ok müvekkilinin gözaltı süresinin tespit edilmesini, uğradığı zararın belirlenmesini ve buna uygun olarak tazminat ödenmesini talep etti. Ancak bu talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti, tazminat isteğini reddetti.

Silivri Cezaevi’nde bir yıl

27 Şubat 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında yaklaşık bir yıl Silivri Cezaevi’nde kalan gazeteci Yücel, daha önce, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya gönderdiği dilekçede, cezaevinde işkence gördüğünü öne sürmüş ve haksız ve hukuka aykırı olarak tutuklu kaldığı süre için 2 milyon 980 bin TL talebi ile tazminat davası açmıştı.

Avukat Veysel Ok

Yücel'in avukatı Ok'a da beş ay hapis cezası

Öte yandan Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok da "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza daha sonra mahkeme tarafından beş yıl tecil edildi. Veysel Ok bu süre içinde aynı suçu işlemez ise cezanın infazı gerçekleşmeyecek. Ok, 2015 yılında Özgür Düşünce adlı gazeteye verdiği bir röportajda, Türk mahkemelerinin bağımsız olmadığını belirtmiş, bunun üzerine savcılık tarafından hakkında iki yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DW,dpa / ET, AÜ

