 Deniz Yücel′den hapis cezası kararına tepki: Karar yasa dışı | TÜRKİYE | DW | 16.07.2020

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TÜRKİYE

Deniz Yücel'den hapis cezası kararına tepki: Karar yasa dışı

Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasından 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı. DW Türkçe’ye konuşan Yücel, kararı "yasa dışı ve T.C. Anayasası'na aykırı" diye niteledi.

Deniz Yücel

Deniz Yücel

Alman Die Welt gazetesi Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, İstanbul’da görülen davada hakkında verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına tepki gösterdi. Kararı DW Türkçe’ye değerlendiren Yücel, "Bu karar herşeyden önce yasa dışı bir karar, Anayasa Mahkemesi'nin geçen sene verdiği kararını hiçe sayan bir karar, Anayasa’ya da aykırı bir karar" diye konuştu.

Gazeteci Yücel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl kendisi hakkında verdiği hak ihlali kararına işaret etti ve AYM’nin o kararında sadece tutuklanmasının kanuna aykırı olduğuna değil, ilaveten suç unsuru sayılan ve Die Welt gazetesinde yayınlanan bütün yazılarını tek tek inceledikten sonra tümünün basının özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği hükmüne de vardığını hatırlattı.

Deniz Yücel, "Dolayısıyla bugün aslında mahkeme tek bir karar verebilirdi, o da beraat kararı olmalıydı ama yapmadı, çünkü beraat kararı aynı zamanda beni alenen defalarca suçlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suç işlediğini söylemek anlamına gelecekti. Hakimler bugün bunu yapmadılar ve Anayasa Mahkemesi'ni rencide eden, onu hiçe sayan bir karar vermeyi tercih ettiler" diye konuştu. Yücel, temyize gideceklerini belirterek, en sonunda davanın beraat ile sonuçlanacağından emin olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Yücel'i ajan-terörist diye nitelemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Yücel'i "ajan-terörist" diye nitelemişti

Ceza, PKK propagandası yapma suçlamasından verildi

İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü 9’ncu duruşmasında Die Welt'in Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından beraat kararı verilirken, "PKK terör örgütünün propagandası yapmak suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Duruşmada Die Welt muhabiri hakkında 2016 yılında yazdığı iki makale nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299’ncu maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve 301’nci maddede düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını ve devletin emniyet teşkilatını aşağılama suçlamalarından iki yeni suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği de açıklandı.

İstanbul Başsavcılığı, Deniz Yücel hakkında 15 yıl ve 3 ay hapis cezası talep etmiş, dava ise Deniz Yücel hakkında hem PKK hem de Gülen Hareketi için propaganda yapmak ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarıyla açılmıştı.

AYM'den hak ihlali kararı

Tutukluluğu Ankara-Berlin arasında siyasi gerilim de yaratan gazeteci Yücel, yaptığı röportajlar nedeniyle Şubat 2017’de gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasının ardından Şubat 2018’de Türkiye’den ayrılan Yücel’in başvurusunu değerlendiren AYM, geçen sene, gazetecinin tutukluluğu süresince hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Özellikle 2017 yılında Türkiye’de aralarında gazeteci Meşale Tolu, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ve Enver Altaylı’nın da bulunduğu çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması Ankara ile Berlin arasındaki diplomatik ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

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