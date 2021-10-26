Deniz Yücel PEN Almanya başkanı seçildi

Gazeteci ve yazar Deniz Yücel Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya Başkanı oldu. Pen Almanya'dan yapılan açıklamada, Salı akşamı Frankfurt'taki tarihi Pauls Kilisesi'nde düzenlenen genel kurulda Yücel'in başkanlığa seçildiği belirtildi.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen genel kurulunda PEN Almanya'nın yeni başkanının seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde Alman Die Welt Gazetesi muhabiri 48 yaşındaki Deniz Yücel, PEN Almanya'nın yeni başkanı olarak seçildi.

2017'den beri görevini sürdüren PEN Almanya Başkanı Regula Venske ise yeniden aday olmadı.

Deniz Yücel, Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabirliğini yaparken "terör" suçlamasıyla 2017-2018 yılları arasında Türkiye'de tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yücel'in tutuklanması Türkiye ile Almanya arasında siyasi gerginliğe yol açmıştı.

Yücel, "Agentterrorist: Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie" (Ajan terörist: Özgürlük ve dostluk, demokrasi ve pek de öyle olmayan demokrasi hakkında bir hikaye) adlı kitabın da yazarı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN dünya genelinde 100 ülkede yaklaşık 150 yazar örgütünün dahil olduğu bir oluşum. Almanya merkezi Hessen eyaletindeki Darmstadt kentinde bulunuyor.

dpa,KHA/TY,HS

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