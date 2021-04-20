Deniz Yücel hakkında yeni dava: 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel hakkında yeni bir dava açtı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Deniz Yücel'in "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesinde "suç teşkil eden yazılar yazdığı" gerekçesiyle Deniz Yücel hakkında "Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yücel'in, "Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu yönünden ise beraatine karar verildiği belirtildi.



Ancak mahkemece, Yücel'in Die Welt'te 26 Ekim 2016'da "Kürt annesini göremeden ölmesi" ile 27 Ekim 2016'da yazdığı "Ermenilere yapılan soykırım" ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yücel'in ifadesine yer verilerek "ayrımcılık ve eşitsizliği eleştirdiği, tarihi gerçeğin suç sayılamayacağı" şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.

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İddianamede, Basın Kanunu'na göre 6 aylık sürede dava açılabileceği, ancak yazının savcılıkça öğrenilmesinden itibaren dava açma süresinin başladığı, mahkemenin 11 Eylül 2020'de suç duyurusu yapmasıyla savcılığın suçu öğrendiği kaydedildi.

TCK 301. maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendiği, bu arada dava açma süresinin durduğu ve 6 aylık dava açma süresi içinde iddianame düzenlendiği anlatıldı.

1 Temmuz'da yargılanmaya başlayacak

İddianamede, Deniz Yücel'in "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da yargılanmasına başlanacak olan Yücel'in ifadesinin istinabe (başka bir ülkeden alınan adli yardım) kuralları çerçevesinde alınmasına da karar verildi.

Tahliye olmuştu

Deniz Yücel, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de tensiple birlikte 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmış, Yücel Almanya'nın diplomatik girişimleri sonucu tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönmüştü.

Yargılaması devam eden Yücel, 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından beraat ederken, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılık beraate itiraz etmişti

Die Welt gazetesi geçen yıl Temmuz ayında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın gazeteci Deniz Yücel'in, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından beraat kararına itiraz ettiğini duyurmuştu.

Gazete, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası alan gazeteci Deniz Yücel hakkındaki karar hakkında savcılığın istinaf incelemesi istediğini duyurmuştu.

Habere göre savcılık Yücel'in 2016 yılında Die Welt gazetesinde yayımlanan iki ayrı yazısında kullandığı ifadelere atıfta bulunarak, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan da ceza almasını talep etmişti.

DHA, DW /SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe