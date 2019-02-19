Demokratlardan Trump'ın acil durum ilanına karşı önerge

Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle hükümet krizinin yaşandığı ABD'de, Başkan Donald Trump geri adım atmayarak geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Amerikan Kongresi'ndeki Demokratların bugün Başkan Trump’ın Ulusal Acil Durum ilanına karşı önerge sunacağı bildirildi.

Trump'ın bu yolla Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekli finansmanı sağlaması mümkün olabilecek. ABD yasalarına göre Başkan bir konuyla ilgili veya bir bölgeye yönelik ulusal acil durum ilan ettiği takdirde, federal hükümetin kaynakları Kongre onayı olmadan gerekli yerlere aktarılabiliyor.

Demokratlar ulusal acil durum ilanının güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. ABD medyası önergenin Mart ayı ortasına kadar oylanabileceğini duyurdu.

Önergenin ailesi Meksika kökenli olan Demokrat vekil Joaquin Castro tarafından derlendiği bildirildi. Önergenin geçen Kasım'da yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar tarafından onaylanması bekleniyor. Ancak Senato'da Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunuyor.

Ulusal acil durum ilanı Kongre engeliyle karşılaşırsa Başkan Trump'ın veto edebileceği değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump

Eyaletler dava açtı

Geçtiğimiz günlerde aralarında Kaliforniya, New York, Mew Mexiko gibi eyaletlerin de bulunduğu toplam 16 eyalet Başkan'ın acil durum ilanının anayasanın temsil ve tasarruf ile ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra eyaleti ile birlikte başka eyaletlerin de askeri projeler, felaket yardımları ve diğer amaçlar için ayrılmış paranın riske atılması nedeniyle hukuki duruş sergilediklerini açıklamıştı. Eğer eyaletler başarılı olursa davanın Yüksek Mahkeme'ye kadar yolu olabileceği ve bu durumun güçler ayrılığı ilkesi anlamında emsal teşkil edeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Trump'ın kendi Cumhuriyetçi Partisi'nden dahi bu kararı nedeniyle gelecekteki başkanların Kongre'den onay alamadıklarını hissettiklerinde acil durum ilan etmelerine kapıyı araladığı yönünde uyarı gelmişti.

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Ulusal Acil Durum nedir?

Ulusal Acil Durum kanununa göre ABD Başkanı'nın acil durum ilan etmesi durumunda sahip olduğu yetkiler ciddi anlamda genişliyor. Ancak başkanın acil durum ilan edilebilmesi için önemli bir gerekçe sunması gerekiyor.

Acil durum, 1976'da yürülüğe giren Ulusal Acil Durum kanunundan bu yana 60 kez ilan edildi. George W. Bush, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılar sonrasında askeri güçlere mali kaynak sağlamak, şüpheli kişilerin telefonlarını dinlemek ve tartışmalı sorgu tekniklerini uygulayabilmek için acil durum düzenlemelerine başvurdu. Barack Obama döneminde ise domuz gribi ile mücadele konusunda devreye sokuldu.

dpa/SSB,BÖ

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