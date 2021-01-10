Demokratlar Trump'ın azli için tasarı sunacak

ABD'de Demokrat Parti Kongre baskınından sorumlu tuttukları Başkan Trump'ın görevden azledilmesine yönelik resmi sürecin başlatılması için harekete geçti. Demokratların, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ABD Anayasası'nın Başkanın görevden azledilebilmesini öngören 25. maddesini uygulamaya koyması için bir tasarı sunması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili başkanı Nancy Polesi, meclis üyelerine yazdığı mektupta, Temsilciler Meclisi'nin öncelikle Mike Pence'in 25. maddeyi uygulayarak azil sürecini başlatmasına ilişkin tasarıyı oylayacağını, kabul edilmesi halinde Pence'in 24 saat içinde resmi süreci başlatması gerektiğini söyledi. Pelosi, "Anayasamızı ve demokrasimizi korumak için acilen harekete geçiyoruz çünkü bu Başkan her ikisi için de doğrudan tehdit teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat milletvekillerinden Ted Lieu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların Trump'ın azli için, ilgili suçlamaların yer aldığı taslağı pazartesi günü sunabileceğini ve 190 destekçilerinin olduğunu açıkladı. Lieu'nun sözcüsü ise cumartesi günü itibariyle taslağa destek veren bir Cumhuriyetçi milletvekili olmadığını söyledi.

Lieu, Twitter paylaşımında, "Trump'ın güruhu kışkırttığını gösteren videolar var. Bu güruhun Kapitol'e şiddet kullanarak saldırdığını gösteren videolar var. Bu zorlama bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Azil süreci nasıl işliyor?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını sonrasında Trump'a mesafe almış ancak azil sürecini başlatacağına dair bir mesaj vermemişti. Azil sürecinin resmen başlatılabilmesi için Temsilciler Meclisi'nin Trump hakkında dava açması gerekiyor. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olduğundan basit çoğunlukla alınan bu kararın meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyeleri de Demokrat Parti'ye destek açıkladı. Ancak Başkan'ın azledilmesi konusunda nihai karar Senato tarafından veriliyor. Senatörlerin üçte ikisinin azil lehinde oy kullanması gerekiyor. Daha önce Donald Trump hakkında başlatılan ilk azil süreci Senato'da reddedilmişti.

Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elinde bulundurmasından ve seçilen Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevine başlayacak olmasından ötürü azil sürecinin başarıyla sonuçlanacağına ihtimal verilmiyor, ancak Demokratların Trump'ın azledilmesini sağlayarak tekrar aday olmasının önüne geçmeye çalıştığına dikkat çekiliyor.

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İstifa çağrıları artıyor

Diğer yandan Kongre'da yaşanan olaylardan sonra ABD Başkanı Donald Trump üzerinde istifa etmesine yönelik baskı da artıyor. Kongre baskınının ardından kendi partisindeki desteğini yitirmeye başlayan Trump'a Cumhuriyetçi Partili bir senatörden daha istifa çağrısı geldi. Pensilvenya Senatörü Pat Toomey, CNN'de yaptığı açıklamada Trump'ın istifa etmesi gerektiğini belirterek, "Bence bu atılacak en iyi adım olur" dedi. Daha önce Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski de Trump'ın istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

Cumhuriyetçi Partili California Esk Valisi Arnold Schwarzenegger de Trump'a tepki gösteren isimler arasında katıldı. Schwarzenegger, Twitter'de yayınlandığı görüntülü mesajında Kapitol binasında yaşananları 1938 yılı Nazi Almanya’sında Yahudilere yönelik saldırıların başladığı "Kristal Gece" ile karşılaştırarak seçilmiş Başkan Joe Biden için destek istedi.

Trump Kongre baskını sırasında destekçilerini öven bir mesaj yayımlamış ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine şiddet kullanmalarını kınayan bir video paylaşmıştı.

AFP,AP,DW/BÖ,SSB

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