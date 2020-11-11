Demokratik Toplum Kongresi soruşturmasında avukatlara gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen polis operasyonunda çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla avukatların gözaltına alındığını duyurdu. Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" dedi.

Gözaltına alınanlar arasında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Bünyamin Şeker ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) onur kurulu üyesi Dr. Seyhmus Gökalp'in de bulunduğu bildirildi. Tahir Elçi Vakfı Başkan Yardımcısı Neşet Girasun hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ancak Girasun'un evinde bulunmadığı için gözaltına alınmadığı belirtildi.

ÖHD İstanbul Şubesi yaptığı açıklamada, "Diyarbakır merkezli yürütülen siyasi soykırım operasyonu kapsamında birçok meslek örgütü ve STK üyesi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Derneğimiz eş başkanı Bünyamin Şeker'in de aralarında olduğu, dernek yöneticisi ve üyesi 17 meslektaşımız gözaltına alınmıştır" dedi.

DW Türkçe Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan’ın verdiği bilgiye göre Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında farklı illerde 113 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana dek toplam 72 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 24’ü avukat. Dört kişi Covid-19 pozitif olması sebebiyle gözaltına alınmadı. Polis iki adet ruhsatsız tabanca, toplam 165 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap, dokümana el konulduğunu belirtti.

Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü bildiriliyor.

DW / HT,FB, SSB

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