Demokrat Parti Kongresi: Harris için neden önemli?

Binlerce Demokrat Parti delegesi 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da toplanacak. Bu seçim dönemi geleneksel yolu izlemeyen parti adayını çoktan Kamala Harris olarak ilan etti bile.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti en önemli etkinliğini düzenliyor: Partinin 22 Ağustos'ta tamamlanacak ulusal kongresi Chicago'da başlıyor.

Demokrat Parti Kongresi'ne kimler katılıyor?

Organizatörler ülkenin çeşitli yerlerinden 5 binden fazla delege ile yüksek profilli konuklar ve parti yetkililerinin katılımını bekliyor. Kongre süresince ayrıca 50 bin ziyaretçi, 12 bin gönüllü ve binlerce gazeteci Chicago'da toplanacak.

Konferans iki ayrı mekânda düzenleniyor. Resmi işlemler, konuşmalar ve yüksek profilli etkinlikler için United Center kullanılacakken; parti toplantıları, istişareler ve bilgilendirme konuşmalarına 10 dakika sürüş mesafesindeki McCormick Place ev sahipliği yapacak.

Kongre neden düzenleniyor?

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar için ulusal kongreler, başkanlık yarışı öncesi partinin tek bir aday etrafında birleşmesine olanak sağlar. Geleneksel olarak ismi okunan her delege öne çıkan adaya açık desteğini ilan eder, ardından söz konusu aday bir konuşma ile başkanlık yarışına girmeyi kabul ettiğini resmen ilan eder. Geçen ay Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Donald Trump da bu yolu izlemişti.

Kamala Harris'in rakibi Donald Trump Fotoğraf: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Demokrat adaylar nasıl belirleniyor?

Dört yılda bir düzenlenen kongre, normalde Demokrat Parti için başkan adayını belirleme sürecinin doruk noktası. ABD'de aday belirleme süreci, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi aday adaylarının önce kendi partileri içindeki rakipleriyle tartışmalarıyla başlar. Ardından adayların destek düzeyini ölçmek için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Çoğu eyalette bu ön seçimler yoluyla yapılır.

Ön seçim veya benzeri süreçlerin ardından eyaletler belli sayıda delege belirleyerek bu isimleri, parti kongresinde eyaletin kararını yansıtmak üzere görevlendirir. Delegeler genellikle parti aktivistleri, yerel liderler ve adayın önde gelen destekçileri içinden seçilir.

Delegeler ve süper delegeler: Farkları ne?

Demokrat Parti içinde iki farklı delege tipi bulunuyor.

Sayıları 3 bin 950'nin biraz altında olan asıl grup "taahhütlü delege" olarak adlandılıyor. Bu kişiler topluluklarındaki seçmenler tarafından desteklenen adaya oy vermek zorunda.

Ek olarak, genellikle mevcut ve eski seçilmiş yetkililerden oluşan yaklaşık 750 "süper delege" bulunuyor. Bu isimler istedikleri adayı seçme hakkına sahip olduklarından "süper delege" olarak adlandırılıyorlar.

Süper delegeli ikili sistemin amacı parti liderlerine aday belirleme sürecinde daha büyük rol vermek. Tam da bu yüzden geniş kesimlerce "kendi seçmenlerinin iradesini baltalamakla" eleştiriliyor. Ancak süper delegeler tarihsel olarak çoğunluğu kazanan adayı destekliyorlar.

Kongre Harris için neden önemli?

Ancak bu yılki kampanya Demokratlar için pek alışıldık şekilde ilerlemiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem için yarışmaktan son anda vazgeçmesi üzerine parti, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını onaylamak için dijital ortamda bir yoklama düzenledi bile.

Harris, Ağustos başında yapılan sanal oylamaya katılan 4 bin 615 delegenin yüzde 99'unun desteğini kazandı. Harris ve başkan yardımcısı adayı Tim Walz, Demokrat Parti adına seçimlere katılmayı halihazırda kabul etmiş durumdalar. Bu nedenle şimdi Chicago'da yapılacak herhangi bir oylama veya delegelerin destek açıklaması tamamen sembolik olacak.

Ancak Harris'in hâlâ bir resmi kabul konuşması yapması bekleniyor. Daha önemlisi konferans boyunca Harris ve Walz politikalarını tanıtma şansı bulacak. Bu sırada parti 2024 programına son şeklini verecek. Parti programının 80 sayfalık taslağı daha Biden adaylıktan çekilmeden önce yayınlanmıştı, kongrede bu taslak nihai halini alacak.

Taslakta milyarderler için gelir vergisinin artırılması, yoksul ailelere çocuk bakım yardımı, ABD'de sivillerin saldırı tipi silahlara erişiminin yasaklanması ve temiz enerjiye yatırım taahhütleri yer alıyor. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkese destek ve iki devletli çözüme bağlılık taslaktaki vurgular arasında.

Konferans boyunca ünlü isimlerin partiye desteği de sergilenmiş olacak. Örneğin müzisyen Kid Rock, komedyen Russell Brand ve güreşçi Hulk Hogan Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne katılan isimler olmuştu.

Kongre sona erdikten sonra Harris ve Walz'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce Donald Trump ve JD Vance'a karşı kampanyalarına odaklanmak için 2,5 ay süreleri olacak.

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