Demokrat Kongre üyelerinden Biden'a İsrail mektubu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kongre üyesi 88 Demokrat vekil, Başkan Joe Biden'dan İsrail'e yapılan silah yardımını yeniden gözden geçirmesini talep etti. Demokrat vekiller, Beyaz Saray'a Cuma günü gönderdikleri mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları konusunda "ciddi kaygıları" olduğunu vurguladı. Mektupta, bu bağlamda özellikle "İsrail'in insani yardımları bilinçli şekilde geciktirdiğine" dikkat çeken vekiller, İsrail'in bu tutumunun Filistin topraklarında yaşanan "benzeri görülmemiş insani felakete" yol açtığını savundu.

88 vekil, Başkan Biden'dan, Gazze Şeridi'ne yönelik yardımların engellemesinin ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlaması için desteği sürdürmesini tehlikeye attığını İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya anlatmasını da talep etti.

İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini vurgulayan vekiller, ABD'nin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi (Iron Dome) finanse etmeye devam etmesi gerektiğini de belirtti. Mektupta, "İsrail'in hayat kurtaran savunma sisteminin finansmanının devam etmesini destekliyoruz" ifadeleri dikkat çekerken, imzacılar arasında Temsilciler Meclisi'nin savunma ve dışişleri komisyonu üyeleri de yer aldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla başlayan savaşta ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in yanında yer alması ülkede yoğun tartışmalara ve sert eleştirilere neden oluyor. Son haftalarda özellikle üniversitelerdeki protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. ABD'deki Müslüman ülke kökenli göçmenler de Başkan Biden'ı Filistinli siviller icin yeterli çaba harcamamakla suçluyor.

AFP/ ETO,JD

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