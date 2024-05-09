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Demokrasi Algısı Endeksi'nde Türkiye son sıralarda

9 Mayıs 2024

Türkiye, 2024 Demokrasi Algısı Endeksi'nde son sıralarda yer aldı. Türkiye'de ankete katılan her beş kişiden üçü ülkesinin "yeterince" demokratik olmadığını belirtti.

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İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanlar
Türkiye'de ankete katılan her beş kişiden üçü ülkesinde "yeterince demokrasi olmadığını" belirttiFotoğraf: picture-alliance/imagebroker/K.F. Schöfmann

Türkiye dâhil 53 ülkedeki demokrasi algısını ölçen Demokrasi Algısı Endeksi'nin bu yılki sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye bu ankette, "demokrasi açığının" en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı.

Demokrasi açığı, insanların demokrasiye ne kadar önem verdiği ve ülkelerini ne ölçüde demokratik buldukları arasındaki farkı temsil ediyor.

Türkiye'de ankete katılanlara yöneltilen "Sizin için ülkenizin demokratik olması ne kadar önemli?" ve "Sizce ülkeniz ne kadar demokratik?" sorularına alınan yanıtlar arasındaki fark 44 puan oldu.

Türkiye'den daha yüksek puana sadece dört ülke ulaştı. Listenin son dört sırasında 51 puanla Yunanistan, 50'şer puanla Venezuela ve Macaristan, 48 puanla da Ukrayna yer aldı.

Bu farkın en az olduğu ülkelerse 11'er puan ile İsrail ve İsviçre oldu. Bu ülkeleri 12'şer puanla Hindistan, Tayvan, Norveç, Vietnam, Singapur ve Suudi Arabistan izledi.

Ankete katılanların yüzde 40'ı, ülkelerinde "yeterince demokrasi olmadığını", yüzde 46'sı "gerektiği kadar" demokratik olduğunu, yüzde 13'üyse "fazla" demokratik olduğunu ifade etti.

Türkiye 47'nci sırada

Türkiye'de ankete katılan her beş kişiden üçü ülkesinde "yeterince demokrasi olmadığını" belirtti. Türkiye bu oranla 53 ülke arasında 47'nci sırada yer aldı. Türkiye'nin altında kalan ülkeler sırasıyla İran, Endonezya, Macaristan, Yunanistan, Peru ve Venezuela oldu.

Listenin ilk dört sırasında ise Uzakdoğu ülkeleri yer aldı. Ülkesinin demokratik olduğunu düşünenlerin başında Güney Koreliler geldi. Güney Kore'yi sırasıyla Çin, Tayvan ve Vietnam takip etti.

Kopenhag merkezli Demokrasiler İttifakı vakfı tarafından her yıl yayımlanan Demokrasi Algısı Endeksi, kamuoyu araştırma kurumu Latana'nın bu sene 20 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında 53 ülkeden yaklaşık 63 bin kişiyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde hazırlandı.

Demokrasiler İttifakı, 2017 yılında eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafından kuruldu.

DW/CÖ,JD

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