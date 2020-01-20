Demirtaş'tan tiyatro yanıtı: Devam edin, devran dönüyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı ve 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yazdığı "Devran" kitabından uyarlanan tiyatro okumasıyla ilgili tartışmaların ardından sessizliğini bozdu.

2016 Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, "İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" diyerek "Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor?" sorusunu yöneltti.

İktidarın "arkasına saklanacağı tabutlara, yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için cenazelere ihtiyacı olduğunu" savunan Demirtaş, "Barış olursa istismar edebilecekleri konu kalmayacak. Milliyetçilik ve beka söylemiyle toplumu artık kutuplaştırıp karşı karşıya getiremeyecek, buradan oy sağlayamayacaklar. Barış diyene bunca öfkenin, bunca nefretin nedeni budur" ifadelerini kullandı.

Çözüm süreci çağrısı

Barış için yan yana gelmenin herkes için ahlaki bir görev ve sorumluluk olduğunu, en büyük çözüm sürecinin halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesi olduğunu kaydeden Demirtaş, "Ballı kaymaklı iktidarlarını kaybetmemek için gözlerini karartıp nefretle ve kinle gece gündüz ekranlardan saldıranlara verilebilecek en anlamlı cevap, çoğalarak yan yana gelmektir. Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık" çağrısında bulundu.

Demirtaş 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneğinin gecesinde ödül alan Ahmet Kaya'nın, şarkısına Kürtçe klip hazırlayacağını açıklaması üzerine karşılaştığı tepkiyi hatırlatarak "Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa. Ahmet Kaya'ya o gün 'bölücü, terörist, vatan haini', yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da 'terör destekçisi' yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, 'onur' sahibine, 'alçaklık' sahibine kaldı" dedi.

"Fırlattığınız çatal bıçaklar artık bizi yaralamıyor"

Kaya ve eşine bir grubun çatal bıçak fırlatarak tepki göstermesi olayını, yazdığı "Devran" kitabından uyarlanan tiyatro okumasını izlemeye gidenlere yönelik tepkiye benzeten Demirtaş, izleyenler arasında yer alan oyuncular Kadir İnanır ve Jülide Kural'a atıfla, "Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile" ifadesini kullandı.

Tiyatro okumasını Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da izlemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tiyatro oyununu izlemeye gidenleri hedef alarak "Elinizdeki kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz… Bu milleti aldatamazsınız. Bu ülkeyi bölemezsiniz" demesi ve Kadir İnanır'a yönelik "Eksik yapmışsınız Kadir efendi" ifadesi kamuoyunda geniş yankı yaratmıştı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor" mesajı verdi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe