Demirtaş’tan HDP'ye "Türkiye açılımı" uyarısı

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, partisine "varlık nedeni ve ilkelerine daha sıkı sarılarak kendini faşizmin inşasında kullanılmak istenen bir aparat olmaktan hızla çıkarması" çağrısı yaptı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisine "Türkiye açılımı" çağrısını yineleyerek HDP'nin varlık nedeni ve ilkelerine daha sıkı sarılarak daha cesur ve kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Halk TV programcıları Şule Aydın ve Timur Soykan’ın sorularını avukatları aracılığıyla yanıtlayan Demirtaş, daha önceki Türkiye açılımı mesajlarını daha detaylı ve somut örneklerle anlatmasına yönelik soruyu, "Türkiye toplumunun bölünme korkusunu, silah, şiddet, terör korkusunu ortadan kaldıracak barış politikaları, birlik söylemleri üretmeliyiz. Daha fazla üretmeliyiz. Çünkü buna gerçekten inanıyoruz. Dolayısıyla gerçekten inandığımız şeyi daha somut ve cesurca gösterebilmeliyiz. Örneğin, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmeyi, orada yatanlar gibi yan yana durmamız gerektiğini göstermek isterim" şeklinde yanıtladı.

Bunun gibi somut bazı mesajların toplumu rahatlatacağını, toplumun tüm kesimlerinin HDP'yi daha içten dinlemeye başlamasına yol açacağını söyleyen Demirtaş, "HDP varlık nedeni ve ilkelerine daha sıkı sarılarak kendini faşizmin inşasında kullanılmak istenen bir aparat olmaktan hızla çıkarmalıdır" uyarısı yaptı.

Adaylık açıklaması

2016’dan beri cezaevinde tutuklu olan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yanıtında ise, kendisine bu görevin verilmesi halinde buna layık olmaya çalışacağını, ancak başka bir aday gösterilmesi halinde de bunun kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini ifade etti. Demirtaş, “Adayın kim olacağı sandıkta belirleyici olacaktır. Temel demokratik ilkeleri temsil eden bir aday olmazsa halk da kabul etmez zaten” ifadelerini kullandı.

"Öcalan oyunlara alet olmaz"

Selahattin Demirtaş, "AKP’nin seçim sürecinde HDP'nin oyunu bölmek için yeni bir çözüm süreci hamlesi yapmasını bekliyor musunuz? İstanbul seçimi öncesindeki gibi yeni bir Öcalan mektubu ya da mesajı gelirse bunun etkileri ne olur?" sorusuna ise, "HDP seçmeni ne zaman ne yapacağını çok iyi bilir. Dolayısıyla kimse oyun oynamaya kalkamaz zaten, merak etmeyin. Öcalan da böyle oyunlara alet olmaz" şeklinde yanıt verdi.

DW/ SÖ,BK