Demirtaş'tan Erdoğan'ın "terörist" sözüne yanıt

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta kazandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun ardından yaptığı balkon konuşmasında yaşananlara Twitter hesabından yayınladığı mesajla yanıt verdi.

Mesajında, "Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber 'idam' diye bağırıyor" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde hepinize adil davranacağıma söz veriyorum" dedi:

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim galibiyetinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı balkon konuşmasında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şu sözleri sarfetmişti:

"Kardeşlerim... Ne diyordu? Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü benim milletim iyi biliyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır, bu değiştirilemez."

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, balkon konuşmasını dinleyen kitle, "Selo'ya idam" sloganları atmıştı.

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altı sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine ve tahliye edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

DW / ET,BK

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