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HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevinde tutuklu bulunuyor.
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevinde tutuklu bulunuyor.Fotoğraf: picture-alliance/dpa/HDP
PolitikaTürkiye

Demirtaş'tan Akşener'e: HDP seçmeni nasıl ikna olacak?

33 dakika önce

Demirtaş, HDP ile masaya oturmayacağını söyleyen Akşener'e "HDP desteğiyle kazanacağınız makama nasıl oturacaksınız?" mesajı verdi, HDP'nin üstüncü zihniyeti kabul etmeyeceğini vurguladı.

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Demirtaş Twitter hesabından yayınladığı mektupta, Akşener'in dün Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlarken HDP ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili sorular yöneltti. Akşener, iddia edildiği gibi HDP'nin altılı masada olmadığını, HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söylemiş, "Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" ifadelerini kullanmıştı.

"HDP'nin oyu İYİ Parti'den daha yüksek" vurgusu

Akşener'e hitaben yazdığı mektubu HDP seçmeni kimliğiyle kaleme aldığını ifade eden Selahattin Demirtaş, HDP'nin aynı İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan aldığını belirterek "Üstelik, halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin üçüncü partisi yapmıştır. Zaten Meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman Meclisimizi, HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden, Meclis'teki varlığımızı da biliyorsunuzdur" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener
İYİ Parti lideri Meral AkşenerFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP

Akşener'in bazı açıklama ve yaklaşımlarının "birleşe birleşe kazanacağız" sloganıyla bağdaşmadığı eleştirisinde bulunan Demirtaş, "Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. 0 halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?" sorularını yöneltti.

"HDP'li seçmenin oyunu istiyor musunuz?"

HDP'nin destek kararı alması durumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı ve Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını, İYİ Parti'nin birkaç bakanlık görevi üstleneceğini belirten Demirtaş, "Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor: HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım" ifadelerini kullandı.

HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı İYİ Partililerin "HDP'ye bakanlık vermeyiz" söylemiyle HDP seçmenini incittiğini ve ötekileştirdiğini belirten Demirtaş, "Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti ile yaşanan krizin ardından altılı masa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı.
İYİ Parti ile yaşanan krizin ardından altılı masa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı.Fotoğraf: Ercin Erturk/AA/picture alliance

HDP'nin demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını, ancak Akşener'in "HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de bu masaya getirilemez" dediğini belirten Demirtaş, "Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine "terörle mücadele masasına" mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"HDP ve İYİ Parti seçmenleri aynı ateşte kavruluyor"

HDP'nin ve HDP seçmeninin "eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyeceğini" vurgulayan Demirtaş, "Tüm seçmenler gibi İYİ Parti ile HDP seçmenleri de sokakta yan yana yaşıyor, aynı ateşte kavruluyorlar. Seçmenler arasında bir arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum. Koşullarımız ve kararlarımız ne olursa olsun bir arada eşit, özgür ve refah içinde yaşayan Türkiye'yi var etmek zorundayız. Sizlerin de bu çabaya katkı sunacağınıza inanıyor, tekrardan hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum" sözleriyle mektubunu noktaladı.

Demirtaş mektubun sonuna Kürtçe "Son söz, Sayın Akşener. Bilin ki biz Kürt'üz. Biz Kürt halkının kimliği, dili, kültürü, sanat ve tarihi vardır. Davamızda haklıyız. Bunu asla unutmayın" notunu düştü.

DW/BK,BÖ

 

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