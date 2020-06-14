 Demirtaş′a taciz soruşturmasında bir kişi serbest | TÜRKİYE | DW | 15.06.2020

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TÜRKİYE

Demirtaş'a taciz soruşturmasında bir kişi serbest

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın taciz edilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri serbest bırakıldı.

Demirtaş ailesi

Demirtaş ailesi

Twitter üzerinden Başak Demirtaş'ı cinsel içerikli ifadelerle taciz eden ve dün gözaltına alınan V.M.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Y. adlı kişinin ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

V.Y. emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söylediği, yapılan incelemede de V.Y.’nin paylaşımı yapmadığının anlaşıldığı, bu nedenle de emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Demirtaş'a taciz kınandı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medyadan tacizde bulunan kişinin paylaşımları basına yansıyınca tepkilere neden olmuştu. Kadın örgütlerinin yanı sıra farklı siyasi kesimlerden tacizi kınayan açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Demirtaş'a yönelik tacizi Twitter üzerinden kınayan bir açıklama yaptı. Gül, "Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Gül'ün açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında V.M.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Genişletilen soruşturma kapsamında daha sonra V.Y. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

HDP'den sert tepki

HDP'nin kadın örgütlenmesinden yapılan açıklamada ise Demirtaş'a yönelik sosyal medya tacizine ilişkin AKP'ye yönelik eleştiriler yöneltmiş ve bu saldırının "AKP iktidarının yürüttüğü kadın düşmanı politikalarından kaynağını aldığı" savunulmuştu. Açıklamada Demirtaş'ın yalnız olmadığı belirtilerek "Kadın iradesine yönelik saldırılara karşı mücadelemizi daha fazla yükselteceğiz" denmişti.

Başak Demirtaş'tan destek teşekkürü

Başak Demirtaş da kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür etti.

Demirtaş, "Sosyal medyada dayanışma paylaşımı yapan, dünyanın her yerinden beni arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA/HS,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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