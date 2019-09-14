Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının cezaevindeki HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında başlattığı soruşturmada her iki siyasetçinin de tutukluluğuna karar verildi.

Demirtaş Edirne Cezaevi'nden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ekim 2014'teki Kobani olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimi ise ifade işlemi sonucunda şüphelilerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

HDP: Komplolar devam ediyor

Tutuklama kararının ardından HDP, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararının verilmesi evrensel hukuk ilkelerinin bir kez daha katledilmesidir" ifadesini kullandı.

Parti, "Demokratik siyasete yönelik komplolar devam etmektedir. Düşman hukuku uygulamalarına ve darbecilere asla teslim olmayacağız" diye ekledi.

Temelli: Tahliye edilmesin diye içtihat oluşturdular

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise bugün Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Savcılar tahliye edilmesi gereken ve tahliyesi gecikmiş olan Selahattin Demirtaş tahliye edilmesin diye adeta yeni bir içtihat oluşturdular. Devam eden bir yargılama süreci içindeki dosyayı yeniden ele alarak tutuklama kararı çıkardılar" dedi.

Temelli, "Hiçbir hukukçu bunu tarif edemez, anlamlandıramaz. Bunun vicdanen ve ahlaken kabul edilmesi zaten mümkün değil. Bugün bütün Türkiye’ye çağrı yapıyorum. Vicdan sahibi, ahlak sahibi herkes bu karara karşı çıkmalıdır. Buna hep beraber dur demezsek, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu ahlaksızlık her yeri kaplamaya devam edecektir. Kimse bundan kendisini koruyamaz hâle gelecektir" diye ekledi.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, açılan soruşturmada yöneltilen suçlamaların, geçmişte müvekkili hakkındaki ana dosyaya girdiğini ve bu davada tahliye kararı verilmiş olduğunu hatırlattı.

Tanrıkulu: Olası tahliyesini engellemek için ayrı soruşturma başlatıldı

Tutuklama kararına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tepki gösterdi. Tanrıkulu, tutuklama kararının, Demirtaş'ın avukatlarınca yapılan denetimli serbestlik başvurusu sonucu tahliye olmasının engellenmesi için alındığını iddia etti.

CHP'li vekil, "26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi" diye tweet attı.

Yargı sürecinde neler yaşandı?

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül'de Demirtaş'ın yargılandığı ana davada HDP'li siyasetçi hakkında tahliye kararı vermişti. Savcılığın bu karara yaptığı itiraz da Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş ve Demirtaş’ın tutuklu olduğu esas dosyasındaki tahliye kararı kesinleşmişti.

26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi dün avukatların Demirtaş'ın tutukluluk süresini kesinleşen cezadan mahsup etme talebini kabul etti. Bunun üzerine avukatlar da Demirtaş için tahliye talebinde bulundu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün Demirtaş ve Figendağ hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebiyle her iki siyasetçinin de tutukluluğuna karar verdi.

DW/CÖ,JD

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