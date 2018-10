Demirtaş: Karar belli, tahliye talep etmiyorum

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava Ankara’da görüldü. 4 Kasım 2016’da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Demirtaş, Ankara Sincan’daki duruşmanın ikinci gününe de SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) yöntemi ile katıldı.

Savunmasının ikinci gününde Türkiye’deki yargı sistemiyle ilgili düşüncelerini anlatan Demirtaş, bu sistemde hukukun üstünlüğünün korunmadığını dile getirdi. Sistemdeki sorunları kendi davası üzerinden örneklendirerek anlatan Demirtaş, bugüne kadar reddi hâkim talebinde bulunmadığını hatırlattı. Demirtaş, mahkeme heyetine “Çünkü yargı sistemi çöktü. Sizi reddetsem sizin yerinize gelecek hâkim daha adil bir yargılama yapacak mı sanki? Takke düştü kel göründü” diye seslendi.

"Karar belli”

Türkiye’de mahkemelerin, hâkimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının dışında karar veremeyeceğini söyleyen Demirtaş, meclisteki konuşmalarının ses dökümünü istediğini ancak mahkemenin bunu reddettiğini kaydetti. Demirtaş, “Siz böylelikle mecliste söylediklerimi umursamadığınız mesajı verdiniz. Ama söylediklerim üzerinden beni yargılıyorsunuz. Baskı olmadan yargılama yaptığınızı söylemeyin bana. Ayıptır. Bu yaptığınız benim aklıma hakarettir” eleştirisi getirdi. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulandığını, adil yargılama yapıldığını kimsenin söyleyemeyeceğinin kendi davasıyla birlikte daha da açıkça görüldüğünü anlatan Demirtaş, “Adil yargılama yapılmadığı çok açık. Kumpas ve sahte delillerle doldurulmuş bir iddianameyle yargılama yapılmasını kabul etmiyorum” çıkışında bulundu.

“Tutukluluğun devamına…”

Demirtaş’ın sözlerine mahkeme heyetinin sert karşılık vermesi duruşma salonunda gerilim yarattı. Mahkeme heyetinden Demirtaş’a “Bizi fırçalıyorsunuz” sesleri yükselince, Demirtaş’ın avukatlarından Kemal Akalın, “Üç yıl önce kahramanlık yapan avukatlar, hâkimler kodeste. Siz de kahramanlık yapmayın” dedi. Mahkeme heyetinin bu sözlere yanıtı “Kimsenin adamı değiliz, işimizi yapıyoruz” şeklinde oldu. Heyetin Demirtaş’a “Bize nezaketsizlik ediyorsunuz, bildiğiniz bir şey varsa konuşun” sözleri üzerine de Demirtaş “Bu ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkenin yargı mensuplarını fırçaladı, karaladı. Siz de kararlarınızla onun oyunlarını bozmadınız. Nezaketsizlik yapmıyorum, sizin onurunuzu savunduğum için buradayım” çıkışında bulundu.

Demirtaş’ın savunmasının ardından savcılık Demirtaş’ın üzerine atılan suçun işlendiğine dair "kuvvetli delil" bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını istedi. Demirtaş ise “Vereceğiniz karar zaten belli. Tahliye talep etmiyorum” dedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra mahkeme davayla ilgili ara kararını açıkladı. Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 12 Aralık’ta yapılmasına karar verildi. Demirtaş’ın bir sonraki duruşmaya SEGBİS yöntemiyle değil de ‘bizzat gelerek’ katılması istendi.

"Anayasa bilerek ve isteyerek ihlal edildi”

Duruşmayı izleyen HDP’li vekillerden Mahmut Tuğrul, mahkemenin Demirtaş’ı yargılarken meclisteki konuşmalarını da iddianameye dayanak yapmasını eleştirirken, “Anayasa’nın 83.maddesi, vekillerin meclisteki konuşmalarından ötürü yargılanamayacağını söyler. Ama bu mahkeme Demirtaş’ı yargılarken bilerek ve isteyerek anayasayı ihlal etmiştir” dedi. Tuğrul, Demirtaş’ın mahkemede söylediklerine de gönderme yaptı ve “Yargılamanın siyasi olduğu çok açık. Sahte delillerle dolu bir iddianame Türkiye’nin hukuk ayıbıdır” diye konuştu.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç da mahkeme heyetine sert eleştiriler yöneltirken “Türkiye’de iktidarın belirlediği senaryoya göre hukuk işliyor” dedi. Mahkeme heyetinin Demirtaş’ı meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalardan dolayı yargıladığını söyleyen Oluç, “Mahkeme heyeti bu davanın hukuksuz olduğunu görmek istemiyor. Çünkü görse, Demirtaş’ı serbest bırakmak durumunda kalacak” diye konuştu.

“AİHM kararını bekliyoruz”

Demirtaş’ın 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Diyarbakır’da açılmış, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Demirtaş’ın avukatlarından Reyhan Yalçındağ, davayla ilgili gelişmeleri DW Türkçe’ye değerlendirirken Türk hukuk sisteminden "bağımsız" bir karar çıkmayacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. Demirtaş ve diğer HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 11 vekille ilgili AİHM’ye başvuru yaptıklarını ve sonucun her an açıklanabileceğini belirten Yalçındağ, “Tutuklamaların hukuki olmadığı yönünde AİHM kararı bekliyoruz. Çünkü tutuklama kararlarının hepsi keyfiydi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıydı” diye konuştu. AİHM’den böylesi bir karar çıkması durumunda Demirtaş davasının gidişatının da etkileneceğini anlatan Yalçındağ, “Türk hukuk sistemindeki çarpıklıkları her platformda ortaya koymaya kararlıyız” dedi.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe