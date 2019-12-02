Demirtaş hastaneye sevk edildi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı ve bir haftadır hastaneye sevk edilmediği yönündeki haberlerin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Demirtaş’ın bugün için hastaneye sevk edildiği” belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, 26 Kasım günü Demirtaş’ın cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirdiği kaydedildi. Bunun üzerine "Acilen 112 aranılarak, gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır” denildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Aygül Demirtaş açıklamıştı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması öncesinde Selahattin Demirtaş’ın avukatı ve kız kardeşi Aygül Demirtaş, cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşayan ağabeyinin, yaptıkları başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini açıklamıştı.

Aygül Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadelerine yer vermişti.

HDP'li milletvekilleri görüştü

HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz'ün bugün Demirtaş'ı ziyaret ettiği belirtilerek, Demirtaş'ın hastaneye sevk edildiği vurgulandı.

“Böyle bir hastalığım var”

HDP’nin Twitter paylaşımlarına göre, Erol Katırcıoğlu, Selahattin Demirtaş’ın “Hapishane yönetiminden yana sıkıntısı yok. Fakat bir şey olsa hemen müdahale şansı yok” dediğini aktardı. “Hastaneye götürmek için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması gerekiyor, süreç uzuyor” diyen Katırcıoğlu, “Demirtaş’ın bu durumdan rahatsızlığı” olduğunu belirtti.

Katırcıoğlu ayrıca Demirtaş’ın “Halkımız bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor” dediği bilgisini paylaştı.

Demirtaş daha önce de Aralık 2016'da cezaevinde kalp spazmı geçirmişti.

CHP Heyeti Demirtaş’ı ziyaret edecek

Bu arada CHP’den bir heyet yarın Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yer alacak.

DW/JD,EC

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