Demirtaş: Davutoğlu bizi cezaevine gönderen başbakan olarak tarihe geçti

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. "Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarıyla karşı karşıya olan Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı.

Demirtaş savunmasının ilk bölümünde kendisine dokunulmazlıkların kaldırılmasına neden olan fezlekeyi eleştirdi. Demirtaş, "Bu fezleke Parlamento'da tartışılmadan, Parlamento'da bu fezlekeye dair görüşlerimiz alınmadan Anayasa'ya aykırı bir şekilde ve AYM'ye götürme fırsatı tanınmadan dokunulmazlıklarımız kaldırıldı. Fezleke Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olduğu gibi kelimesi kelimesine iddianameye dönüştürüldü" dedi. Fezlekeler için "siyasi komplo" diyen Demirtaş, "Savunma yapmamın nedeni adalet umudu ve beklentisi değil, adalet mücadelesidir" diye konuştu.

Davutoğlu'na eleştiri

Demirtaş savunmasında tutuklandığı dönemde Başbakan koltuğunda olan Ahmet Davutoğlu'nu da eleştirdi. Demirtaş, "Davutoğlu bizi bizatihi milletvekili kimliği ile cezaevine gönderen başbakan olarak tarihe geçmiştir" dedi. Davutoğlu'nun hafta başında yaptığı açıklamalar içinse Demirtaş, "Ama şimdi aradan geçen zaman zarfında bazı gerçekleri görmeye başlamış olmalı ki kendisi artık özeleştiri mi, itiraf mı başka bir siyasi niyeti mi var bilemem, fakat yargının ne hale geldiğini beyan etmek zorunda kalıyor. Öyle bir iki yazı yazmakla da bu vebalin altından çıkamaz" dedi.

AKP'yi yargı üzerinde baskı kurmakla eleştiren Demirtaş, "Daha yargılanmamız tamamlanmadan, kamuoyunda mahkumiyet algısı yaratılmak istenmiştir" dedi.

Hakkında 30'dan fazla dava açılan Demirtaş'ın savunması devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakkında 142 yıl hapis cezası istenen Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 2017'de açtığı davaya ilişkin AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti.

DW/ÖA,GA

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