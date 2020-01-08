 Demirtaş davasında ara karar | TÜRKİYE | DW | 09.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Demirtaş davasında ara karar

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davada ara karar verildi. Mahkeme, savcılıktan Demirtaş hakkındaki tutuklama belgelerinin istenmesine karar verdi.

default

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davanın bugünkü duruşmasında avukatlar savunma yaptı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın salı ve çarşamba günkü duruşmalarına, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, bugünkü duruşmaya sağlık sorunları gerekçesiyle mazeret bildirerek katılmadı.

Türk basınında çıkan haberlere göre mahkeme, Demirtaş hakkında düzenlenen tutuklama müzekkereleri ile suç tarihlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca soruşturmayla ilgili herhangi bir gizlilik kararı olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Söz konusu ara kararın açıklanmasının ardından duruşma 27-28 Mayıs'a ertelendi.

Davanın ilk iki günkü duruşmalarında Demirtaş savunma yapmıştı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül'de, üç yılı aşkın süredir cezaevinde olan Demirtaş hakkındaki dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülmeye başlamasına çok az bir zaman kala oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş'ın avukatlarının cezaevindeki süreleri hesaba katarak derhal tahliye edilmesi talebine karşılık, ana dava dışındaki başka bir davadan dolayı tutuklanmasını talep etmiş, böylece Demirtaş'ın tahliyesi engellenmişti.

Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kasım 2016'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Demirtaş'tan Cizre iddiası: 120 kişi yakılarak öldürüldü

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, mahkemede yaptığı savunmasında, 2015‘teki hendek operasyonlarına atıfta bulunarak "Cizre’de bodrum katlarına sıkıştırılan yaklaşık 120 kişinin yakılarak öldürüldüğünü" iddia etti. (08.01.2020)  

Beethoven'ın Fidelio'su Türkiye'deki siyasi tutukluları anlattı

Bonn Tiyatro ve Operası, Beethoven’ın Fidelio adlı operasını Türkiye’deki siyasi tutuklulara adadı. Ahmet Altan’dan Demirtaş’a tutukluların serbest bırakılması talep edilirken Merkel'e yollanacak kartpostallar dağıtıldı. (07.01.2020)  

Demirtaş: Açık bir karartma uygulanıyor

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı ana davanın görülmesine devam ediliyor. Demirtaş, Adalet Bakanlığı talimatıyla dosyalarına karartma uygulandığına dair şüphesi olduğunu söyledi. (07.01.2020)  

Benzer içerik

Selahattin Demirtas

Demirtaş'tan Cizre iddiası: 120 kişi yakılarak öldürüldü 08.01.2020

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, mahkemede yaptığı savunmasında, 2015‘teki hendek operasyonlarına atıfta bulunarak "Cizre’de bodrum katlarına sıkıştırılan yaklaşık 120 kişinin yakılarak öldürüldüğünü" iddia etti.

Selahattin Demirtas

Demirtaş: Açık bir karartma uygulanıyor 07.01.2020

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı ana davanın görülmesine devam ediliyor. Demirtaş, Adalet Bakanlığı talimatıyla dosyalarına karartma uygulandığına dair şüphesi olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtas ehemaliger stellvertretender HDP Vorsitzender

Demirtaş hastaneye sevk edildi 02.12.2019

Cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Demirtaş’ın hastaneye sevk edildiği açıklandı. Aygül Demirtaş, yapılan başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini duyurmuştu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan ve Putin’den "işbirliğimiz sürecek" mesajı

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşıması öngörülen TürkAkım boru hattının açılışı Türkiye ile Rusya arasında güçlü işbirliği mesajlarına sahne oldu. ABD, TürkAkım’a yaptırım kararı almıştı.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın kültürel varlıklarını vurma tehdidi uluslararası toplumda infial uyandırdı. Peki Trump’ın sözünü ettiği tarihî zenginlikler neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor? Konuyu araştırdık.  