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PolitikaTürkiye

Demirtaş: Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum

2 saat önce

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, cezaevinden mücadeleyi sürdüreceğini, ancak aktif siyaseti bu aşamada bıraktığını açıkladı.

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HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin DemirtaşFotoğraf: HDP

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aktif politikayı bu aşamada bıraktığını duyurdu.

Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Demirtaş, Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajından iki paragraf paylaştı.

Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" dedi.

Kendisine yönelik "yapıcı eleştirilere" teşekkür eden Demirtaş, "Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla güncel siyasi konulara dair değerlendirmelerde bulunuyordu. Demirtaş, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde de sosyal medya hesabından sıklıkla açıklamalarda bulunmuş, HDP'nin seçime girdiği Yeşil Sol Parti için oy isterken, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde desteklemişti.

DW/JD, TY

 

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