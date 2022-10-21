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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Fotoğraf: HDP
PolitikaTürkiye

"Demirtaş'ın İmralı'yla görüşme talebini HDP reddetti"

Alican Uludağ
2 saat önce

Selahattin Demirtaş'ın "Öcalan ile görüşme başvurusu" için HDP'den izin istediği, ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

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Edirne Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan ile SEGBİS aracılığıyla görüşme talebinde bulunmak için HDP Genel Merkezi'nden izin istediği öğrenildi. Ancak HDP yönetiminin, buna olumlu yanıt vermediği iddia edildi. 

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'la görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurmasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. DW Türkçe'nin güvenilir kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre Selahattin Demirtaş, 7 Ekim'de Adalet Bakanlığı'na Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmak amacıyla HDP Genel Merkezi'nden izin istedi. Demirtaş'ın bu görüşmeyi SEGBİS üzerinde avukat veya ziyaretçi sıfatıyla yapmayı istediği öğrenildi. Ayrıca Demirtaş'ın HDP'ye ilettiği mesajda, bu kapsamda bakanlıktan Abdullah Öcalan üzerindeki "tecridin kaldırılması" ve ailesiyle de görüşmesine izin verilmesini de isteyeceğini bildirdiği ifade edildi. 

Ancak edinilen bilgilere göre, HDP yönetimi bu talebe olumlu karşılık vermedi. Bir süre sonra da Sancar ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurması adımı geldi.

HDP yetkilileri ise DW Türkçe'nin sorusu üzerine Demirtaş'tan kendilerine böyle bir talep gelmediğini söyledi. Ancak kaynaklar, bu talebin gittiğini ifade ediyor. 

HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan
HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Demirtaş ile HDP arasındaki gerginlik

Demirtaş'ın Öcalan ile ne görüşeceği ise şimdilik bilinmiyor. Ancak iddia edilen görüşme talebinin zamanlaması dikkat çekici. HDP ile Demirtaş arasında bir süredir soğukluk ve gerginlikolduğu kamuoyuna yansımıştı. Bu gerginlik, 3 Temmuz'daki HDP Olağan Genel Kurulu'ndan sonra başlamıştı. Demirtaş, 5 Temmuz günü T24'te yayımlanan "İğneyi kendimize" başlıklı yazısında HDP'ye yönelik üstü kapalı mesajlar vermiş ve partiyi değişim için cesaretli olmamakla eleştirmişti. Demirtaş'ın yine yakın çevresine yargılandığı davada partisinin kendisini yalnız bıraktığını söylediği de belirtiliyor.

Bu gelişmenin ardından 13 Ekim'de HDP'li siyasetçiler Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık, Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Alınan bilgiye göre, bakanlık kapalı görüş için izin verdi. Ancak HDP'liler, görüşmenin "açık görüş" şeklinde yapılmasını istediklerini belirterek bu yönde izin talebini güncelledi. Üç HDP'linin ziyaretinde, Demirtaş ile HDP arasındaki gerginliğin nedenlerinin ele alınması bekleniyor. 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise bugün Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada "Demirtaş'la bizim aramızda fikir farklılıkları olabilir; bu doğru. Fakat aramızdaki temel ayrılık cezaevi duvarlarıdır. Demirtaş'ın asıl amacının parti politikalarına destek vermek olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. 

Mersin saldırısından sonra 

Diğer yandan ziyaret talebininMersin'de 26 Eylül'de PKK'nın üslendiği ve bir polisin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra gelmesi de dikkat çekti. Demirtaş bu saldırıyı kınarken PKK'dan ise Demirtaş'a sert tepki gelmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak 2022'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" demişti. 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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