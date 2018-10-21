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Demans

Demans veya bunama, unutkanlıkla ortaya çıkan beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalık.

Normal yaşlanmada beyin hücrelerinin kaybı normal bir süreçtir, ancak bu kaybın miktarı ve hızı artarsa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve demans tablosu ortaya çıkar. DW Türkçe'nin demans ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

28.01.2015 DW Feature KW07 Schlaganfall

Felç sonrası bunama riski artıyor 21.10.2018

Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağ ve plakların sebep olduğu pıhtı atma, felce yol açıyor. Ancak bu vahim hastalığı başka rahatsızlıklar da takip edebiliyor. Bunların başında da demans (bunama) geliyor.

Robotla bunama tedavisi 12.04.2017

Avustralya'da demans hastalarının kaldığı enstitülerde, hastaların tedavisinde robotlar ve sanal gözlükler kullanılıyor.

Demansa karşı palyaçolar 18.01.2017

Danimarka’nın Vejerslev kentindeki bir bakım yurdu palyaçolarla çalışıyor. Yurt sakinlerinin anılarını canlandırmaya çalışan palyaçolar, bir yandan da demanslı hastalara yaşam sevinci aşılıyorlar.

Demans hastalarına oyun 17.11.2016

University College London nörologlarının demans araştırmaları için geliştirdiği oyun yoğun ilgi görüyor. Araştırmacılar, laboratuvarda edinilmesi yüzlerce yıl sürecek kadar çok veriye bu oyun sayesinde ulaştı.
ARCHIV - Eine junge Pflegekraft hält am 29.11.2012 die Hände einer alten und demenzkranken Frau in einem Pflegeheim in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Die Bundesregierung will am 14.05.2013 bei ihrem zweiten Demografiegipfel über die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft beraten. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Alzheimer tanısında yeni umut ışığı 21.09.2016

Herkesin arada bir unutkanlığı tutar. Bunun Alzheimer ile bir ilgisi yok. Ancak Alzheimer herkeste görülebiliyor. Araştırmacılar işte bu demans türüne ultrason ile mümkün olduğu kadar erken tanı koymayı hedefliyor.
Ein älterer Mann beim Nachdenken - Senior Thinking © DOC RABE Media #33289596 - Fotolia.com, Deutschland, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 10.05.2012

‘Bunamaya çözüm bulunacak‘ 07.07.2016

Nörolog Michael Heneka'ya göre bunama hastalığına yakın zamanda çözüm bulunacak. Uzman, hastalığın artık unutkanlık başlamadan çok önce teşhis edilebildiğini belirtiyor.
SPERRFRIST 06. FEBRUAR 22.00 UHR - ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 06. FEBRUAR, 22.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. ARCHIV - Eine alte und demenzkranke Frau sitzt am 29.11.2012 in einem Pflegeheim in Frankfurt (Oder) (Brandenburg) und stützt ihren Kopf mit dem Arm ab. Im Jahr 2050 werden einer Studie zufolge etwa dreimal so viele Menschen in den USA an Alzheimer erkrankt sein wie heute. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher im Fachjournal «Neurology». Die Zahl der Erkrankten werde von 4,7 Millionen im Jahr 2010 auf 13,8 Millionen Menschen steigen, prophezeit das Team um Liesi Hebert vom Rush University Medical Center in Chicago. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Auch in Deutschland sagen Experten einen starken Anstieg der Patienten voraus. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa Studie: Alzheimer verdreifacht sich in den USA bis 2050 am 06.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Çağın hastalığı bunama 06.12.2013

Yapılan bir araştırmaya göre bunama hastalarının sayısı hızla artıyor. Hastaların sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı tahmin ediliyor.
Ein älterer Mann beim Nachdenken - Senior Thinking © DOC RABE Media #33289596 - Fotolia.com, Deutschland, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 10.05.2012

'Bunama riski azalıyor' 03.10.2012

Yaşlılıkta halk arasında bunama olarak da bilinen demans hastalığına yakalanma olasılığı azalıyor.