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Demans veya bunama, unutkanlıkla ortaya çıkan beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalık.
Normal yaşlanmada beyin hücrelerinin kaybı normal bir süreçtir, ancak bu kaybın miktarı ve hızı artarsa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve demans tablosu ortaya çıkar. DW Türkçe'nin demans ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.