DEM Parti: Kobani kararını tanımıyoruz

Kobani davasında, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu sanıklara uzun süreli hapis cezaları çıkmasına ilk tepkiler DEM Parti ve CHP'den geldi.

Karar sonrasında konuşan DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, kararı tanımadıklarını açıkladı. Bakırhan, "Türkiye hukuk, yargı tarihine yine kara bir leke sürüldü. Çetelerin mafyaların, güpegündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla insanları katledenlerin serbest dolaştığı, serbest bırakıldığı, Kürtleri asit kuyularında katleden, binlerce faili meçhul cinayeti işleyen Jitem davalarının aklandığı bir süreçte Kürtler, devrimciler, Kürt ve devrimci siyaseti bugün cezalandırıldı. Biz bu cezaları, bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, Figenler, Kobani kumpas davasında yargılananlar Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin gönlünde yüreğinde beraat etmişlerdir, özgürlerdir" dedi.

Bugün Sincan'daki mahkeme salonunda "İstiklal mahkemelerinin ruhunun, 12 Eylül, 12 Mart darbelerindeki yargılamaların ruhunun yeniden hortladığını" dile getiren Bakırhan, "21'inci yüzyılda normalleşme, yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP, Kürt siyaseti, devrimciler, demokratlar siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır" diye konuştu.

Hatimoğulları: Hukuki ve siyasi darbe gerçekleşmiştir

Hatimoğulları da sanıkların yüzlerce yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "Bugün Sincan adliyesinde bir hukuk katliamına tanıklık ettik hep beraber. Tıpkı iddianame Saray'da ve MHP Genel Merkezi'nde yazıldıysa bu karar da aynı odaklar tarafından yazılmıştır. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu an yargının almış olduğu bu karar, askeri cuntanın mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Şu an bir hukuki darbe, bir siyasi darbe daha gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, mahkemenin verdiği kararın bir kez daha "IŞİD ve faşizmin yanında olduklarını gösterdiğini" savunarak kararı yok hükmünde saydıklarını vurguladı.

DEM Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada da mücadelenin devam edeceği vurgusu yapıldı:

CHP'li Günaydın'dan Erdoğan'a "yumuşama" göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) ilk tepki ise İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında verdiği "siyasette yumuşama" mesajına atıfta bulundu.

Günaydın, "Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihidir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Turan: Hesabı sorulur demiştik!

AKP'den ise karar sonrası ilk açıklama, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi. X hesabından yaptığı paylaşıma "'Hesabı sorulur demiştik!" sözleriyle başlayan Turan, "Bugünkü karar, hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin 'kim olursa olsun' bedeli olacağını gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraat da var ceza da var. Hayırlı olsun'' ifadelerine yer verdi.

DW / BK,ET

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