DEM Parti İstanbul’da seçime kendi adayı ile giriyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan parti olarak İstanbul’da kendi adaylarını göstereceklerini söyledi. Doğan, Başak Demirtaş'ın adaylığına ilişkin ise Demirtaş’ın da aday havuzunda olduğunu kaydetti.

Yerel seçimlere iki ay kala partilerin adayları ve iş birlikleri merakla beklenirken DEM Parti'den önemli bir açıklama geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün Ankara'da parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin MYK toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, DEM parti olarak İstanbul’da kendi adaylarıyla seçime girmeye karar verdiklerini açıkladı. İstanbul ve diğer kentlerde gösterecekleri adayları 9 Şubat’ta açıklayacaklarını söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olarak duran, hatta eğilim olarak da kamuoyu ile paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırmak için değil. DEM parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. 9 Şubat’a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız" dedi ve "İstanbul ve Türkiye için DEM zamanı" ifadelerini kullandı.

Doğan: Başak Demirtaş da aday havuzumuzda

Doğan, Başak Demirtaş'ın adaylığına ilişkin ise, "Tabi ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Bütün bunları 9 Şubat’a kadar belirlemiş olacağız. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğu değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığının da bilinmesini isterim" dedi.

DW / SSB, EC