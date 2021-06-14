Delta endişesi: İngiltere Özgürlük Günü erteledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Delta varyantı adı verilen Hindistan kaynaklı mutant koronavirüsün hızlı yayılımı nedeniyle şu anda geçerli olan korona önlemlerinin 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında "Çok zor bir karar verdik" diyen Johnson, sözlerini "Ancak bir süre daha beklemek daha akıllıca" şeklinde sürdürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

17 Mayıs'ta kafeleri, restoranları ve mağazaları açarak Avrupa'da ilk normalleşme adımlarını atan İngiltere'de, Özgürlük Günü olarak adlandırılan 21 Haziran'da tam açılma kararı verilmesi bekleniyordu. Bu tarihte gece kulüplerinin, tiyatroların tam kapasiteyle açılması planlanmıştı.

İngiltere'de şu anda kalabalık kültürel etkinlikler ve düğünlere sınırlı sayıda kişinin katılımıyla izin veriliyor. Bu sosyal mesafe önlemleri, alınan yeni kararla birlikte bir süre daha devam edecek. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da planlanan gevşemeler şimdilik ertelendi.

Vaka sayıları tırmanışta

Önümüzdeki haftalarda aşılamayı hızlandırmayı planlayan İngiltere'de şu ana kadar yetişkinlerin yüzde 57'sinin aşılanması tamamlandı. Ancak Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yeniden tırmanışta. Ülkede son bir haftalık insidans değeri 68'e dayandı. Hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hastalarının sayısının da arttığı ülkede uzmanlar yeni bir dalgaya karşı uyarıyor.

Delta varyantının geçen Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıkan Alfa varyantından yüzde 60 daha fazla bulaşıcılık gösterdiğine dikkat çeken İngiliz uzmanlar, bunun da en iyimser tahmin olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de de görülmüştü

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrenttin Koca, Delta varyatının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Ancak Türkiye'deki vakaların yüzde kaçının Delta varyantı kaynaklı olduğu bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Hindistan kaynaklı çift mutasyonlu Delta varyantı şimdiye kadar 65 ülkede görüldü.

dpa,Reuters/HS,SÖ

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