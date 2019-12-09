 Davutoğlu′nun soruşturma çağrısına muhalefetten destek | TÜRKİYE | DW | 09.12.2019

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TÜRKİYE

Davutoğlu'nun soruşturma çağrısına muhalefetten destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolandırıcılık" suçlamalarına, eski Başbakan Davutoğlu'nun "mal varlıkları araştırılsın" yanıtı tartışılıyor. Muhalefet partileri Davutoğlu'nun önerisine destek verdi.

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Yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına verdiği yanıt, siyasi kulislerde yankı bulmaya devam ediyor.

Erdoğan, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Ali Babacan’ın imzasını taşıyan kararla Şehir Üniversitesi'ne tahsis edilen arazinin, bu üniversitenin mülkiyetine geçirildiğini ifade ederek, Halk Bankası'ndan alınan krediye karşılık gösterilmediği ve geri ödenemediği suçlamasını yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolandırıcılık" suçlamalarına, eski Başbakan Davutoğlu'nun, TBMM soruşturması başlatılarak Erdoğan dahil tüm eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin "mal varlıkları araştırılsın" yanıtı muhalefet partilerinden de destek buldu. Muhalefet Davutoğlu'nun önerisine destek verirken, HDP soruşturmanın zenginleşen tüm AKP'li siyasetçileri kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor. 

HDP'den soruşturma genişletilsin talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Cumhuriyet Halk Partisi bir iddiada bulunmuyor. Ya da bir başka bir muhalafet partisi bir iddiada bulunmuyor. İddianın sahibi AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki Başbakanı ve Genel Başkanı. O diyor ki hadi bakalım kimin mal varlığı ne kadar artmış" şeklinde konuştu.

Özel "AKP'den bir ses bekleriz. Böyle bir komisyonun kurulmasını ve meydan okumasını bekleriz. Çünkü Türkiye'de birçok kişiyle davalık bu konuda. Bir yüzükle girdim siyasete dedi ve şimdi mal varlığının çok yukarlara eriştiğini herkes söylüyor. Söyleyenelere dava açıyor" dedi. Özgür Özel ayrıca, "Yurt dışında dış politika konusunda kendisini ve Türkiye'yi sıkıştıran, kendisine yapılan şantajla bazı konularda Türkiye'ye geri adım attıran bir mesele bu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan hodri meydan dese, hadi benim ve yakınlarımın mal varlıklarını araştıralım bakalım dese bu en çok kendisini rahatlatır. Çünkü şöyle birşey var. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Çiğ yemediyse karnının ağrımıyor olması lazım" ifadesini kullandı.

Garo Paylan Türkei Abgeordneter HDP

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

AKP iktidarı süresince birçok siyasetçinin ve iş insanının zenginleştiğini ancak bu dönemdeki yolsuzlukların soruşturulmadığını belirten HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Biz elbette, Ahmet Davutoğlu’nun o dönemki zenginleşmenin araştırılması önergesini destekliyoruz. Ancak Ahmet Davutoğlu da sonuç olarak o dönemin sorumlu başbakanlarından birisi. Ve o dönemde yaratılan pek çok yolsuzluğun da sorumlusu. Ancak bu öneri önemlidir. AKP dönemindeki zenginleşen herkesin soruşturulması gerekiyor. Tüm milletvekilleri, siyasetçiler ve bütün yandaş iş insanlarının birikmiş serveti sorgulanmalıdır, soruşturulmalıdır" şeklinde konuştu.

İyi Parti de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu öneriyi ciddiye almayacağını, alırsa sürpriz olacağı görüşünde. İyi Parti Aydın milletvekili Aydın Sezgin "Erdoğan çok ağır bir suçlamada bulundu. Davutoğlu da çok anlamlı, dikkate alınması gereken bir öneride bulunuyor. Mal varlıklarının açıklanması Türkiye'de şeffaflığın sağlanmasına giden yolu açar. Erdoğan, bu önerilere daha önce karşı çıkmıştı, eğer kabul ederse hepimizi olumlu yönde şaşırtır" dedi.

DW / SSB, ET

 

© Deutsche Welle Türkçe

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