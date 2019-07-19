Davutoğlu'ndan Sputnik'in kararına tepki: Susmayacağız

AKP'li eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Rusya yayın kuruluşu Sputnik Türkiye'nin, kendisiyle röportaj yapan gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin programlarına son vermesine tepki gösterdi.

Twitter'da yaptığı açıklamada Davutoğlu, Oğhan, Beki ve Saymaz'ın programlarına son verilmesinden ötürü "büyük üzüntü duyduğunu” ifade ederken, "Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiçbir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” dedi.

Gazeteciler tepkili

Davutoğlu'nun kamuoyunda tartışalan röportajının ardından gazetecilerin programına son verilmesini Yavuz Oğhan Twitter'dan duyurdu.

Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarına son verildiğini açıklayan Oğhan,"Türkiye'de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz, Dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde” dedi.

Gazeteci Akif Beki konuyla ilgili attığı Tweet'te, "Ben ‘SETA raporu' diyeyim, gerisini siz anlayın. Bu kaçıncı tur, biz kovulmaktan sıkıldık hedef gösterenler kovdurmaktan sıkılmadı” görüşünü dile getirdi.

Benzer bir tepki de İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, sosyal medya paylaşımında, "SETA raporunun ‘gereği' yapıldı” ifadelerine yer verdi.

Arapkirli'nin de yolları ayrıldı

Sputnik'in Oğhan'ın programlarına son verme kararını, "Özgür, yani gerçek gazeteciliğin önemli bir kaybının ilanıdır. Kötü zamanlar çok kötü” sözleriyle eleştiren gazeteci Zafer Arapkirli, Twitter'daki bu paylaşımından bir saat sonra kendisinin de RS FM ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Üç yılı aşkın bir süredir her sabah RS FM'de program yapan Arapkirli, "Özgürce, onuru ile gazetecilik-yayıncılık yapmak isteyene yer mi yok? Mekan mı yok? Görüşürüz” dedi.

Dün üç gazeteciye röportaj veren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP içerisinde "Pelikancılar” olarak nitelendirilenleri sert bir dille eleştirmiş, Türkiye'de basın ve düşünce özgürlüğüyle ilgili de "Otosansürün belki de en yoğun olduğu dönemden geçiyoruz” görüşünü kaydetmişti.

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe