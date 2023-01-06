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Altılı masanın onuncu toplantısı yapıldı
Altılı masanın onuncu toplantısı yapıldıFotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Davutoğlu: Cumhurbaşkanı adayını konuşmanın vakti geldi

2 saat önce

Altılı masanın onuncu toplantısından da Cumhurbaşkanı adayının ismi çıkmadı. Toplantıya ev sahipliği yapan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, "Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi" dedi.

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Türkiye'de bu yıl içinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak hareket etmek üzere 6 siyasi parti tarafından oluşturulan altılı masa onuncu toplantısını dün gerçekleştirdi.

10 saat süren toplantıya ev sahipliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında toplantıda ele alınan konulara ilişkin bazı açıklamalar yaptı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda konuşan Davutoğlu, Nisan ya da Mayıs aylarında yapılması beklenen seçimlerde altılı masa olarak kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerine ilişkin bir açıklama yapmazken, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun oyunun kurallarını koyduk. Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi. Dün isim konuşmadık ama süreci konuştuk. Hiç isim gündeme gelmedi ama istişare süreci başladı. Cumhurbaşkanı adayıyla Meclis'te nasıl bir ittifak sistemiyle gideceğimizin eş zamanlı konuşulması lazım. Bu sefer cumhurbaşkanlığını kazanır ama Meclis'i kazanamazsanız o zaman cumhurbaşkanına bu dünyayı dar ederler AKP ve MHP. İnşallah ikisini de kazanacağız" dedi.

"Ortak ve tek aday"

Davutoğlu, ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması konusunda mutabakata vardıklarını belirtirken, tek aday üzerinde karar kılındığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin şimdiye kadar düzenlenen toplantılarda ele alınmadığını belirten Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı adayından başlanmaz. Buradan başlarsak biz de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kucağına düşmüş oluruz. Hayır Türkiye'yi bir kişi kurtarmayacak. Şu anda Erdoğan kötü duruma getirdi denilebilir ama sadece Erdoğan değil, bir kültür bu, bir zihniyet" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak Cumhurbaşkanının yetkileri konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Davutoğlu şöyle konuştu:

"Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır."

Altılı masanın onuncu toplantısında alınan kararlar liderlerin imzasıyla yayınlandı
Altılı masanın onuncu toplantısında alınan kararlar liderlerin imzasıyla yayınlandıFotoğraf: ANKA

"Bir yılın muhasebesini yaptık"

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin liderleri olarak bir yıldır düzenli şekilde bir araya geldiklerini ve kararlar aldıklarını anlatan Davutoğlu, "Önemli olan burada açık yürekli konuşabilmek. Ne yaptık bir yıl içinde onun muhasebesini yaptık başlangıçta. Herkes zihnindeki her şeyi masaya koydu. Bir yıl önce neredeydik, şu anda neredeyiz, nereye gidiyoruz? Bir yıl bitmiş oldu. Altılı masa olmasaydı ne olacaktı? Bir tarafta baskılarıyla, medya amborgasıyla, sokak cinayetleriyle, estirdiği terörle bir iktidar var. Diğer tarafta dağınık bir muhalefet tablosu... Bu iyi mi olurdu?" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Toplantı 10 saat sürdü

Altı siyasi parti genel başkanı, onuncu toplantının ardından ortak açıklama yapmıştı. Açıklamada; “TBMM'de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına ve nihai kararı vermek üzere genel başkanlara sunulmasına; Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik” denildi. Bir sonraki zirvenin 26 Ocak’ta İYİ Parti’de yapılacağının belirtildiği açıklamada ayrıca, “Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız” ifadeleri kullanıldı. 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Bir sonraki toplantı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 26 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının bu toplantıdan sonra açıklanması bekleniyor. Belirlenecek aday, erken bir tarihe çekilmezse 18 Haziran'da yapılacak seçimlerde AKP ve MHP tarafından yeniden Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak. Ancak seçimlerin Erdoğan'ın ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi konusundaki yasal belirsizlik nedeniyle erken tarihe cekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DW,ANKA/TY,BÖ

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