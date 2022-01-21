 Davutoğlu Babacan ile görüşecek | Türkiye | DW | 24.01.2022

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Türkiye

Davutoğlu Babacan ile görüşecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Salı günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek. İki lider, ittifak görüşmelerinde son gelinen durumu masaya yatıracak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesiyle başlayan ve bir gün sonra da Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesiyle devam eden liderler turu hız kazandı. Peş peşe gerçekleşen görüşmelerin ardından 20 Ocak'ta da üçlü zirve düzenlenmiş; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu bir araya gelmişti.

Görüşme DEVA Partisi’nde

Kılıçdaroğlu, bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Liderlerin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılırken, sonrasında da iki lider ortak basın açıklaması düzenledi. Edinilen bilgiye göre Salı günü de Ali Babacan’la Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. Görüşmenin DEVA Partisi’nde saat 12.00’de başlaması yönünde bir planlama yapıldığı öğrenildi. İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi de öngörülüyor.

“Ortak metin” de değerlendiriliyor

Muhalefet partisi liderlerinin görüşmelerinde Millet İttifakı’nın genişlemesine yönelik seçenekler masaya yatırılırken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin hazırlanan ve geçtiğimiz hafta redaksiyon toplantısıyla son şekli verilen ortak metin üzerine de değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Ortak metin çalışmalarını yürüten 6 partinin genel başkan yardımcısının 28 Aralık’ta planladığı son toplantı üç hafta boyunca yapılamamış ve Gelecek Partisi’nin itirazları nedeniyle kriz yaşandığı iddiası gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun 11 Ocak'taki Davutoğlu ile görüşmesinin ardından krizin aşıldığı belirtilmişti. Bu görüşmeden bir gün sonra da genel başkan yardımcıları 18 Ocak’ta toplanmak üzere sözleşmiş ve bu tarihte yapılan toplantıyla ortak metne son şekli verilmişti.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

 

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