Davutoğlu: Başörtüsü teklifi 28 Şubat korkusuna karşı tedbir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik kanun teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, teklifin altılı masanın ortak fikri olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı. Davutoğlu, AKP ve MHP'nin 28 Şubat kazanımlarının kaybedileceği korkusu yaymaya çalıştığını ve bu çabalara karşı alınacak önlemlerin her ayın gündemi olduğunu kaydederek, son toplantıda da söz konusu önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı. Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu öncesinde görüşmedim" ifadesini de kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'nin başörtüsü takmayı yasal güvence altına almayı öngören kanun teklifine yönelik soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de etnik kimlik, mezhebi kimlik ve muhafazakar-seküler kesim ayrımı olmak üzere üç önemli toplumsal fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Davutoğlu, altılı masada her bir fay hattının temsil edildiğini savundu. Her kesimin geçmişten gelen acıları bulunduğunu da kaydeden Davutoğlu, "Ya bu fay hatlarını hep birlikte bir zeminde buluşturacağız ya da derinleştirerek, o hatları kutuplaştırarak gelecek nesillerin de şu anda söylediğimiz acıları başka acılarla anmalarına sebep olacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını "tarihi bir nitelikte" sözleriyle değerlendiren Davutoğlu, "Bu ağır bir sorumluluk. Gelecek Partisi olarak en temel misyonumuz kim söylerse söylesin bu fay hatlarını esnetmeye, yumuşatmaya ortadan kaldırmaya yönelen her açıklamayı desteklemektir" ifadesini kullandı.

Temel ilkeler ve hedefler metnine işaret etti

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının altılı masanın temel misyonuna uygun olduğunu da vurgularken, altılı masa olarak 29 Mayıs'ta kabul ettikleri 10 maddelik temel ilkeler ve hedefler metnine işaret etti. Davutoğlu, metinde insan hakları kazanımlarına vurgu yaptıklarını anlatırken, bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların da koruyucusu ve güvencesi olacaklarını dile getirdi.

Altılı masa son toplantısını 2 Ekim Pazar günü yaptı Fotoğraf: DHA

Metnin altında Kılıçdaroğlu'nun imzasının bulunduğunu da dikkat çeken Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını da konuşmanın üslubu dışında memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Davutoğlu, "İlk defa muhalefetin söylediği bir hususta Sayın Cumhurbaşkanı bir adım öteye gitti muhalefete destek beyan etti" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ancak iktidarın bir yandan da "biz gidersek kazanımlarımızı kaybederiz" diye muhafazakar kitleye parmak salladığını iddia etti. Davutoğlu, "Hayır kaybetmeyecek işte. Sayın Kılıçdaroğlu da açıkladı. Ben de bu partinin lideri ve arkadaşlarımla birlikte beraberken bu kazanımların hiçbirisi kaybolmayacak" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu öncesinde görüşmedim"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından hemen sonra kendisini arayarak teşekkür ettiğini kaydeden Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun da Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve teşekkür ettiğini açıkladı. Davutoğlu, "CHP'nin kanun teklifi vermesine yönelik fikir sizden mi çıktı? Bu konuda Kılıçdaroğlu'na bir telkininiz oldu mu?" sorusu üzerine de "Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu öncesinde görüşmedim" dedi.

Davutoğlu, buna karşın 29 Mayıs'ta kabul ettikleri ilkeler ve hedefler metnini hatırlatarak, toplumsal fay hatlarının nasıl aşılabileceğine yönelik her altılı masa toplantısında değerlendirmede bulunduklarını açıkladı. Davutoğlu, son toplantıya da işaret ederek, "AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin '28 Şubat kazanımları kaybederiz' korkusu üzerinden yürüttüğü ve kendi kitleleri konsolide etme çabası karşısında ne tedbirler almak gerekir diye konuştuk" ifadesini kullandı.

"Hepimiz birbirimizi etkiliyoruz"

Altılı masada farklı fay hatlarının temsil edildiğine dikkat çeken Davutoğlu, "Dünyalarımızı tanıyoruz. Birbirimizi daha yakın tanıyoruz. Müktesebatımızı birikimlerimizi görüyoruz. Dolayısıyla bu tür konular başörtüsü de dahil, geçmişte de muhafazakâr kesimin kaygıları hep böyle görüşüldü" diye konuştu.

Din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alan temel ilkeler metninin liderler arasındaki görüşmelerde hep konuşulduğunu da kaydeden Davutoğlu, "Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması kendi zamanlaması ve muhtevası kendi siyasi tercihidir. Fakat zemin de uygun olduğu için buna açık destek beyan etmekte hiçbir beis görmedim" diye konuştu.

Davutoğlu, "Ayrıca birbirimizi etkileriz de bunda bir yanlışlık yok" ifadesini de kullandı. Davutoğlu, bir kez daha yöneltilen "Başörtüsü konusunu spesifik olarak altılı masa toplantısında konuştunuz mu?" sorusunu da "Bu konularda iktidarın muhafazakâr kitleleri konsolide etme çabasına karşılık korkulara karşı neler yapılabileceğini konuştuk, konuşuyoruz" sözleriyle yanıtladı.

"Kılıçdaroğlu'na saygısızlık olarak görürüm"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Başörtüsü konusu açılmadı mı diyorsunuz?" sorusu üzerine de "Böyle bir imayı dahi Sayın Kılıçdaroğlu'na saygısızlık olarak görürüm. Ama bir iklim oluşuyor orada. O iklim tabii ki herkesi etkiliyor. Hepimizi etkiliyor" yanıtını verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı tartışma yarattı Fotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images

Davutoğlu, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsü ile ilgili söylediği sözlerini hatırlatmasına ilişkin de, "Geçmişte Sayın Erdoğan söyledikleri ile bugün yaptıkları arasında neler var? Her bir siyasi liderin geçmişte söyledikleri ile hesaplaşmaya girsek neler çıkar, neler çıkar? Gerek var mı? Dün dünde kaldı cancağızım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, CHP tabanından geldiği iddia edilen tepkilerle ilgili de "Eleştirilerin hepsi öyle değil mutlaka. Tabanların ne dediği önemli ama onu ölçmek de kolay değil" dedi.

Davutoğlu, "ekonomik sorunlar varken başörtüsünün gündem olmasına yönelik" eleştirilerle ilgili de "Şunu doğru görmem; ekonomik sorunlar varken, özgürlük sorunlarını konuşmuyoruz. Arkadaşlar, ekonomik sorunları da çözecek olan şey, özgürlüklerdir" değerlendirmesinde bulundu.