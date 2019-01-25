Davos'tan çağrı: Barış olmadan ekonomi gelişemez

22-25 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Cuma günü kapanışı gerçekleştirdi. Bu yıl "Küreselleşme 4.0: Dördüncü sanayi devrimi çağında yeni bir global mimarı yaratmak" sloganı altında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende kapanış konuşmasında siyasi sorumlulara çağrıda bulunarak savaş ve çatışmaların sona erdirilmesini talep etti.

Brende Davos’ta yaptığı konuşmada, "barış olmadan ekonomik ve sosyal gelişmenin mümkün olamayacağını" vurguladı. Dört gün süren Forum boyunca çatışmaların yaşandığı noktalarla ilgili olası çözümler üzerinde tartışıldığını ifade eden Brende, İsrail-Filistin çatışması, Kuzey Kore’nin nükleer programından kaynaklanan gerilimler ve Suriye’deki iç savaşı küresel bazda en sorunlu çatışma alanları olarak öne çıkardı.

Çok sayıda lider katılmadı

WEF’e Çarşamba günü katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve iklim değişikliği ile siber saldırı gibi sorunların ancak ortak mücadele ile üstesinden gelinebileceğini dile getirmişti.

Merkel’in aksine bu yıl, dünya siyasetine yön veren çok sayıda lider Davos’a gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May gibi isimler Forum’a katılmamayı tercih ederken, yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Davos’ta yer almadı.

WEF’e yönelik eleştiriler

Bu yıl foruma yaklaşık 60 devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu, siyaset ve ekonomi dünyasından 3 binden fazla kişi katıldı. Dünya Ekonomik Forumu’nun resmi kararlar alma yetkisi bulunmuyor. Ancak forum, yürütülen görüşmelerin şeffaf olmaması ve alınan kararların, herhangi bir demokratik dayanağı olmadan milyonlarca insanı etkileyebilmesi nedeniyle eleştiriliyor.

epd / ET, GA

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