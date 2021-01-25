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Davos Ekonomik Forumu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na her yıl 2 binden fazla devlet ve hükümet başkanı, ekonominin önde gelen isimleri ve bilim insanları katılıyor. Davos zirvesi olarak da adlandırılan etkinlikte ekonomi ve siyasetin gündemini belirleyen konulara ağırlık veriliyor. Forum 1971 yılında Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Klaus Schwab tarafından kuruldu.

Vor den Verwaltungs-und Hotelhochhäusern im südlichen Teil der südamerikanischen Wirtschaftsmetropole Sao Paulo sind am 14.03.2005 Hütten der Favelas, der Elendsviertel Brasiliens, zu sehen. Etwa eine Million Menschen lebt in Sao Paulo in den Favelas, besonders im Süden der Stadt. Nur die Hälfte der Stadt mit ihren rund 20 Millionen Einwohnern ist mit einem Abwassersytem versehen, nur etwa 8% der Abwässer werden geklärt. Täglich fallen in dem größten industriellen Ballungsraum Lateinamerikas etwa 17.000 Tonnen Müll an. 2,5 Millionen PKW zirkulieren täglich in der Stadtregion, darunter rund 33.000 Taxis und 15.000 Busse. Foto: Ralf Hirschberger +++(c) dpa - Report+++

Oxfam: Korona dünya çapındaki ekonomik eşitsizliği büyüttü 25.01.2021

Oxfam'ın yayınladığı rapora göre dünya genelinde ekonomik eşitsizlik pandemi döneminde daha da arttı. Rapor dünyadaki en zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla tüm dünyanın aşılanması mümkün olduğunu ortaya koyuyor.
03.10.2018 *** Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu speaks during a press conference following a meeting with his Dutch counterpart in Ankara on October 3, 2018. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Suriye çağrısı 22.01.2020

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya Şam yönetiminin İdlib'deki saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Rusya'nın taahhütlerine bağlı kalmasını istedi.

U.S. President Donald Trump delivers a speech during the 50th World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

HAZ: Küresel ısınmada ne cehalet ne de panik çözüme katkı sağlar 22.01.2020

Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in yaptığı konuşmalar Alman basınında geniş yer buluyor.
21.01.2020+++ A logo of the 50th World Economic Forum (WEF) annual meeting is pictured on a window in Davos, Switzerland, January 21, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Trump çevrecilere yüklendi, Thunberg siyasetçilere 21.01.2020

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump çevrecilere yüklenirken iklim aktivisti Thunberg hükümetleri eleştirdi.

A sign is pictured at the Congress Center ahead of the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland January 20, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Davos'ta küreselleşme ve iklim kaygısı 21.01.2020

İsviçre'nin Davos kasabası, Dünya Ekonomik Forumu'nun 50'nci toplantısı nedeniyle dünyanın dört bir yanından liderler ve üst düzey yöneticilere ev sahipliği yapıyor. Bu yılki zirveye iklim protestoları eşlik ediyor.
Indian local women return after carrying drinking water from a municaipal water tanker during a hot day in ShankarGarh Village , some 40 kms from Allahabad on June 6, 2019. the environmental scientist has already declared monsoon to be arriving late this year. mostly the monsoon season uses to arrive in the month of March in northeastern regions and by 15 or 16 June to central India, south India and north India. in northeastern states, the monsoon arrived in the month of May last 2019 this year and similarly in the other states it might arrive in June last .these drastic shift in climate has already resulted into climatic issues like drought especially in the north India, which is one the biggest agriculture prone area this condition worsens the condition of livelihood and farmers . which lead to unemployment, migration. a survey resulted that 10 million farmers are affected due to drought this year. around 80 % of crops have been destroyed in many places.water scarcity and crop failure resulted in declination of socio-economic condition of many states. this situation can later affect the farm distress. groundwater extraction and most importantly it will rise social (on water ) conflicts among states people farmers and also in rural areas (Photo by Ritesh Shukla/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Rapor: 2 bin zenginin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının gelirinden fazla 20.01.2020

Oxfam'ın raporuna göre dünyada en zengin 2 bin 153 kişinin serveti dünya nüfusunun toplam servetinin yüzde 60'ını aşıyor. Kadınların ücretlendirilmemiş emeğinin yıllık toplam değeri 10 trilyon 800 milyar dolara ulaşıyor.
22.01.2019, Schweiz, Davos: Das Logo des Weltwirtschaftsforums ist im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu sehen. Das Weltwirtschaftsforum findet vom 22. bis 25. Januar 2019 statt. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Davos'tan çağrı: Barış olmadan ekonomi gelişemez 25.01.2019

Davos'taki 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sona erdi. Birçok liderin bu yıl katılmadığı forumun kapanışında savaşları bitirme çağrısı yapılarak "barış olmadan ekonomik gelişmenin mümkün olmadığına" dikkat çekildi.
Swedish 15-year-old girl Greta Thunberg holds a placard reading School strike for the climate during a manifestation against climate change outside the Swedish parliament on Nov. 30, 2018. In over one hundred cities around Sweden climate manifestations are arranged on Friday, partly inspired by Greta Thunberg, who strikes every Friday against climate change outside the parliament since several months. UN's annual climate talks which this year will take place in Poland starts on Dec. 02. Photo: Hanna Franzén / TT / kod 11870 |

Greta Thunberg'den Davos'ta çağrı: Paniklemenizi istiyorum 25.01.2019

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Davos’ta siyaset ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleri önünde yaptığı çarpıcı konuşmada, bir kez daha iklim değişikliği ile mücadele konusuna dikkat çekti.
23.01.2019, NA, Rom: ©Fabio Frustaci / EIDON/MAXPPP ; 1283905 : (Fabio Frustaci / EIDON), 2019-01-23 Roma - Center for Migrants Castelnuovo di Porto migrants center - A man leaning on the fence while in the Center for Migrants Castelnuovo di Porto migrants center, near Rome, Jan. 23, 2019 ANSA/FABIO FRUSTACI Foto: Fabio Frustaci / Eidon/MAXPPP/dpa |

FAZ: İnsan kaçakçılığıyla mücadele tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir konudur 24.01.2019

Almanya’ya gelen sığınmacıların 2018’de önemli oranda azalmış olması ve Davos toplantıları Alman basınının öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 20: Turkish Treasury and Finance Minister Berat Albayrak makes a speech as he introduces TurkeyÄôs new Medium Term Program (MTP) at the Dolmabahce Presidential Office in Istanbul, Turkey on September 20, 2018. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Albayrak: Resesyon öngörmüyoruz 23.01.2019

Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta yaptığı açıklamada resesyon beklemediklerini söyledi. Maliye Bakanı 2019 yılında enflasyonu yüzde 15’e çekmeyi planladıklarını açıkladı.
22.01.2019, Schweiz, Zürich: Bill Gates, Gründer von Microsoft, fliegt in einem Helikopter zum Weltwirtschaftsforum (WEF). Das Weltwirtschaftsforum findet vom 22. bis 25. Januar 2019 statt. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

İklim değişikliğinin konuşulduğu Davos'a 1500'den fazla özel jet geldi 22.01.2019

Davos'a giden katılımcıların 1500'ün üzerinde özel jet ile kasabaya ulaştığı ortaya çıktı. İklim değişikliğinin gündemde olduğu zirveye katılım için çevreye en fazla zarar veren ulaşım aracı tercih edildi.
21.01.2019 Brexit. Prime Minister Theresa May makes a statement to MPs in the House of Commons, London on her new Brexit motion. Picture date: Monday January 21, 2019. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: PA Wire URN:40754723 |

FAZ: Zaman baskısı May'i yumuşatabilir 22.01.2019

İngiltere Başbakanı May’in Brexit ile ilgili B planının hayal kırıklığı yaratması ve dünya ekonomisinin durumu Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.
21.01.2019 *** International Monetary Fund (IMF) Managing Director Christine Lagarde attends a press conference on IMF World Economic Outlook ahead of the World Economic Forum (WEF) annual meeting on January 21, 2019 in Davos, eastern Switzerland. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

IMF'den Davos öncesi "küresel belirsizlik" uyarısı 21.01.2019

Bu yıl birçok liderin katılmayacağı Davos Forumu öncesi IMF, ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi konuların küresel belirsizlikler yarattığı uyarısında bulundu.
Eine Frau bettelt in der Innenstadt in München um ein Almosen. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Oxfam: Sosyal eşitsizlik artıyor 21.01.2019

Yardım kuruluşu Oxfam’a göre zenginle fakir arasındaki makas hızla açılıyor. Kuruluşun raporunda sanayi ülkeleri arasındaki gelir eşitsizliği rekorunun Almanya’ya ait olduğu öne sürülüyor.
Flags fly in front of the congress centre, the venue of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland Januar 12, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Davos Trump'sız başlıyor 21.01.2019

Davos Forumu'na bu yıl az sayıda lider katılıyor. Sandalyesi boş kalacak isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May var.
epa05111352 The World Economic Forum logo on a window is seen on the eve of the opening of the 46th Annual Meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, 19 January 2016. The overarching theme of the meeting, which is expected to gather some 2,500 leading politicians, UN executives, heads of major corporations, NGO leaders and artists at the annual four-day gathering taking place from 20 to 23 January, is 'Mastering the Fourth Industrial Revolution'. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Küresel Risk Raporu: En büyük risk iklim değişikliği ve veri hırsızlığı 17.01.2019

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) bir hafta önce yayınlanan Küresel Risk Raporu'na göre en önemli küresel riskler iklim değişikliği ve veri hırsızlığı.
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