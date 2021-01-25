Davos Ekonomik Forumu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na her yıl 2 binden fazla devlet ve hükümet başkanı, ekonominin önde gelen isimleri ve bilim insanları katılıyor. Davos zirvesi olarak da adlandırılan etkinlikte ekonomi ve siyasetin gündemini belirleyen konulara ağırlık veriliyor. Forum 1971 yılında Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Klaus Schwab tarafından kuruldu.