Davos Ekonomik Forumu

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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenleniyor.
Dünya Ekonomik Forumu'na her yıl 2 binden fazla devlet ve hükümet başkanı, ekonominin önde gelen isimleri ve bilim insanları katılıyor. Davos zirvesi olarak da adlandırılan etkinlikte ekonomi ve siyasetin gündemini belirleyen konulara ağırlık veriliyor. Forum 1971 yılında Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Klaus Schwab tarafından kuruldu.
Oxfam'ın raporuna göre dünyada en zengin 2 bin 153 kişinin serveti dünya nüfusunun toplam servetinin yüzde 60'ını aşıyor. Kadınların ücretlendirilmemiş emeğinin yıllık toplam değeri 10 trilyon 800 milyar dolara ulaşıyor.