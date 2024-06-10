DAVA VE BIG, AP'de milletvekili çıkaramadı

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (DAVA) ve 2010’da kurulan Yenilik ve Adalet için İttifak Partisi (BIG) 9 Haziran'da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde milletvekili çıkaramadı.

Ocak 2024'te kurulan ve Almanya'da yeni bir siyasi kanat oluşturmayı hedefleyen DAVA, 148 bin 724 oy aldı ve parlamentoya milletvekili gönderemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile yakınlığı olduğu iddiasıyla eleştirilerin odağında olan DAVA çoğu Türkiye kökenli toplam 11 aday ile seçimlere katılmıştı. Partinin başkanı Teyfik Özcan ise sık sık yaptığı açıklamalarla Erdoğan hükümeti ya da yabancı ülkelerle bağlantılı oldukları iddialarını reddetmişti.

2010’da kurulan BIG ise AP seçimlerinde 31 bin 141 oy aldı. Parti 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 68 bin oyla 0,2 oranında destek bulmuştu. Seçimlere 23 adayla katılan BIG Partisi, seçim öncesinde DAVA Partisini oyları bölmekle suçluyordu.

BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız seçim öncesi yaptığı açıklamada, "AP seçimlerinde baraj yok. Ancak oylar bölünecek mi, evet bölünecek. Bu da göçmen toplumun aleyhine olan bir şey ve üzücü" açıklamasında bulunmuştu.

DAVA Partisi kurulduğu günden bu yana Alman siyasetçilerin de eleştirilerinin odağındaydı. Yeşiller Milletvekili Max Lucks DAVA'nın Almanya'daki aşırı sağcı AfD'nin Türk versiyonu" olduğunu belirtmişti.

Fatih Zingal Fotoğraf: Privat

Başkanlığını eski SPD üyesi Mehmet Teyfik Özcan'ın üstlendiği partinin AP adayları arasında Erdoğan'a yakınlıklarıyla bilinen ve Türkiye'deki milli görüş çizgisini savunan avukat Fatih Zingal, doktor Ali İhsan Ünlü ve doktor Mustafa Yoldaş bulunuyordu.

Almanya'dan iki Türkiye kökenli vekil

AP seçimlerinde çeşitli AB üyesi ülkelerden pek çok Türkiye kökenli aday Brüksel'de görev yapmak için yarıştı.

Özlem Alev Demirel Fotoğraf: Europäisches Parlament

2019 seçimlerinde milletvekili seçilen Almanya'dan Hür Seçmenler (Freie Wahler) adayı Engin Eroğlu ve Sol Parti adayı Özlem Alev Demirel, 2024 seçimlerinde de Avrupa Parlamentosu'na girmeyi başardı. 1984 doğumlu olan Özlem Alev Demirel, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

1982 doğumlu Engin Eroğlu ise AB- Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu'nda görev alıyordu.

DW / EÇ, ET, BÖ

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