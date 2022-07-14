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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit KirişciFotoğraf: DHA
Doğa ve ÇevreTürkiye

Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

2 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde Çarşamba günü çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı. Muğla Belediye Başkanlığı, yangında 728 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.

https://www.dw.com/tr/dat%C3%A7adaki-orman-yang%C4%B1n%C4%B1-kontrol-alt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1/a-62471466

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklamada bulunan Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Yangının AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle söndürüldüğünü belirten Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur" dedi.

Toplam 450 haneden 3 bin 520 vatandaşın tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınıp uygun yerlere nakledildiğini söyleyen Bakan Kirişci, dördü ağır hasarlı olmak üzere 10 evin zarar gördüğünü duyurdu.

Bakan Kirişci, "Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. Yangından etkilenenlerden 13'ü taburcu edilmiş, yedi kişinin tedavisi sürmekte. Bir belediye çalışanımızda ise üçüncü derece yanık söz konusu. Ama çok şükür hayati tehlikesi bulunmamakta" diye konuştu.

Datça
DatçaFotoğraf: MEHMET CIL/DHA

12 uçak, 29 helikopter

Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın yangınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Kirişci, söndürme çalışmalarında 12 uçak, 29 helikopter, dört de idari amaçlı helikopter kullanıldığını söyledi.

Bakan Kirişci, "29 helikopterden 23'ü Orman Genel Müdürlüğümüze, geri kalan kısmı jandarmamıza ve emniyetimize ait. Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları da etkin ve aktif olarak kullanılmıştır. 194'ü arazöz ve 16'sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır" dedi.

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Datça orman yangını kontrol altına alındı ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı" açıklamasında bulundu.

Muğla Belediye Başkanlığı, yangında 728 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Çarşamba günü çıkan yangının da bu sabah kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

Türkiye'de geçen yıl Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 140 bin hektarlık alan yanmıştı. Hükümet, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilen yangınlara hazırlıksız yakalandığı ve gerekli müdahalede bulunulamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

DW/CÖ,EC

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